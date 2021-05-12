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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير القوى العاملة يهنئ شعب وعمال مصر بعيد الفطر المبارك

صدى البلد

هنأ وزير القوى العاملة، محمد سعفان، شعب وعمال مصر والأمة العربية والإسلامية ، بمناسبة عيد الفطر المبارك ، داعيا الله أن يجعله عيد خير على مصرنا الغالية، وأن يحفظ الله أمتنا من قوى الشر المتربصين بنا .

وأعرب  الوزير عن تمنياته أن يحمل العيد كل الأماني الطيبة لمصر وشعبها العظيم ، داعيا الله عز وجل بمزيد من الازدهار والتقدم في سبيل مستقبل أفضل لمصر والمصريين تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال سعفان في التهنئة : "ونحن إذ نستقبل عيد الفطر المبارك نستلهم منه معاني وقيم العمل والعطاء وحسن الجزاء لتكون لنا دافعاً على العمل وبذل الجهد  لرفعة وطننا ومواصلة تحقيق مستهدفات التنمية والرخاء متسلحين بالإخلاص يقيناً في جزاء المولى عز وجل للمجدين  والمخلصين، مبتهلين إليه أن يجعله عيد أمن وخير يعم على شعبنا العظيم.

 

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