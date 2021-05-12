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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد استهداف قادة بحماس.. إعلان مهم من نتنياهو بشأن التصعيد مع غزة

رئيس الوزراء الإسرائيلي
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفع حالة الاستنفار في منظومات الدفاع الجوي، وسط استمرار القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي على قطاع غزة، ورد الفصائل الفلسطينية برشقات صاروخية على المدن والمستوطنات الإسرائيلية.

وقال نتنياهو إن "إسرائيل في مواجهة متعددة الجبهات وسترد بوتيرة متصاعدة".

وأجبرت صواريخ المقاومة الفلسطينية على إبقاء نحو 4 ملايين إسرائيلي في الملاجئ، عقب الهجوم الصاروخي الكبير الذي نفذته الليلة الماضية من قطاع غزة.

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وعقب التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة واستهداف الأبراج والمنشآت السكنية، ردت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس على هذا العدوان بقصف صاروخي كبير استهدف منطقة "تل أبيب الكبرى" وسط إسرائيل أدخل ملايين إلى الملاجئ.

واعترف الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، بحصيلة الصواريخ التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية على البلدات الإسرائيلية خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تم رصد أكثر من 1050 صاروخا أطلقوا من قطاع غزة باتجاه المدن والبلدات الإسرائيلية، مضيفًا أنه في المقابل نفذ الجيش  أكثر من 500 غارة جوية على مواقع مختلفة في قطاع غزة.

كشفت وزارة الصحة الإسرائيلية عن تلقيها شكاوى من المستوطنين في غزة، بوجود غازات سامة إثر إطلاق الصواريخ المتواصل منذ أيام.  

ووفقاً لقناة "كان" العبرية، طالبت وزارتا حماية البيئة والصحة الإسرائيلية من سكان "اسرائيل" لمدن اشكلون وزيكيم وكرميا والمناطق المحيطة والقريبة، الامتناع عن المكوث خارج المنازل إلا في حالات الضرورة.

وبحسب القناة العبرية، جاءت مطالبة الوزارتين عقب وصول شكاوى من العديد من سكان هذه المناطق حول صعوبة التنفس والشعور بحرقة في الأعين والحناجر بسبب الملوثات والجزئيات السامة المتطايرة في الهواء، إثر احتراق خزان الوقود في المنطقة الصناعية في اشكلون.

إسرائيل غزة القدس صواريخ حماس

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