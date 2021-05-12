تابع لـ وزارة الري.. المعمل المركزي بالوادي الجديد يحصل على شهادة تقييم عالمية للعام الثاني

صرح الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، بأن المعمل المركزي بالوادي الجديد التابع لقطاع المياه الجوفية بالوزارة، تمكن للعام الثاني على التوالي من الحصول على شهادة تقييم عالمية من المعهد القومي للقياسات الكيميائية والتحاليل الحيوية بالمملكة المتحدة، وهو معهد معتمد من قبل هيئة التعاون الدولي لاعتماد المختبرات.

وقد أظهر التقرير الصادر عن المعهد نجاح المعمل المركزي بالوادي الجديد في اجتياز اختبار الكفاءة الحرفية لدورة أبريل ٢٠٢١ فى ٥ فحصوات ميكروبيولوجية للمياه، بالاشتراك مع أكثر من ۲۷۰ معملا معتمدا من مختلف دول العالم.

وأضاف وزير الموارد المائية والرى أن وزارة الموارد المائية والرى أنشأت المعمل المركزي بالوادى الجديد وفقاً لأحدث المواصفات القياسية التي تتوافق مع الجودة، وتم تزويده وتدعيمه بأحدث الأجهزة والمعدات والمستلزمات، وإعداد الدورات المتخصصة للكيميائيين، الأمر الذي مكن المعمل من الحصول على شهادة الاعتماد الدولي الآيزو (١٧٠٢٥) فى مجال تحاليل المياه كيميائياً وبكتريولوجياً من المجلس الوطني لاعتماد المعامل في عام ٢٠١٣ في ٣٦ عنصرا كيميائيا وفيزيائيا، و٥ فحوصات ميكروبيولوجية، وهو عدد كبير من العناصر المعتمدة، مما يجعله أحد المعامل المتميزة على مستوى الجمهورية.

ولتحقيق الاستفادة المثلى من إمكانيات المعمل المركزي في مجال مراقبة نوعية المياه، فقد تم إنشاء ٣ معامل فرعية تحت إشراف المعمل المركزي في المنيا وطنطا والداخلة.

كما يشارك المعمل المركزي في الاختبارات الفيزيائية والكيميائية التي يجريها المعهد القومي للقياسات الكيميائية والتحاليل الحيوية بالمملكة المتحدة في الفترة من ٨ - ١٥ مايو ٢٠٢١ في قياس “درجة الحموضة والقلوية - الأملاح الكلية الذائبة – التوصيلية الكهربية – الصوديوم - البوتاسيوم - الكالسيوم - الماغنسيوم – الكلوريد – الكبريتات – الكربونات – البيكربونات - الحديد - المنجنيز - السليكا - النترات – الفوسفور”، لتأكيد الجـودة بالمعمل المركزي وتحقيق اشتراطات ومواصفات منظومة الآيزو الدولية.

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