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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد: رفع درجة الاستعداد بجميع الأحياء ومديريات الخدمات لاستقبال عيد الفطر

محافظ بورسعيد غرفة
محافظ بورسعيد غرفة العمليات تعمل علي مدار ٢٤ ساعة خلال العيد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد  أن الأجهزة الأمنية والتنفيذية  رفعت درجة الاستعداد القصوي بكافة الأحياء ومديريات الخدمات  استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك .إعادة الله علينا جميعا بكل الخير والرخاء .

 

وأكد محافظ بورسعيد أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة طوال إجازة العيد كما تم ربطها بغرف عمليات المديريات الخدمية والأحياء لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين بيسر وسهولة مشيرًا إلى أن المواطنين يمكنهم التواصل مع غرفة العمليات المركزية على رقمي الخط الساخن  ١١٤ و  ٠١٢٠١٤٦١٩١٦  و ٠٦٦٣٢٢٢٩٤٥
 للابلاغ عن أي مشكلات في الخدمات قد تواجههم للعمل على حلها على الفور .

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وشدد محافظ بورسعيد على رؤساء الأحياء بضرورة الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد للحد من زيادة أعداد الإصابة به والالتزام بتطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال العامة والمطاعم والمولات التجارية في التاسعة مع السماح للمطاعم باستمرار خدمة توصيل الطلبات من المأكولات والمشروبات "الديليفري" للمنازل بعد هذا التوقيت وكذلك الغلق الكامل للحدائق والمتنزهات والشاطي  ومنع أى تجمعات أو احتفالات أو فعاليات جماهيرية .


وأضاف محافظ بورسعيد أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مستمرة فى حملاتها اليومية على المقاهى لمتابعة الالتزام بتنفيذ الاجراءات الاحترازية التي أعلنتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين ومتابعة الإلتزام بارتداء الكمامات الطبية وقواعد التباعد الاجتماعى مع توقيع العقوبات على المخالفين.

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