اتحاد الكرة : موعد وصول فينجادا إلى القاهرة مجهول

أكد مسؤولي اتحاد الكرة أن البرتغالي نيلوا فينجادا المدير الفني الجديد للجبلاية لم يحدد أى مواد لوصوله إلى القاهرة ومباشرة عمله.



كانت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة أطاحت بالدكتور محمود سعد من الإدارة الفنية رغم موافقته على تخفيض راتبه وإسهاماته في ملف الرخصة التدريبية وقطاعات الناشئين.



أفاد مسؤلو الجبلاية أن موعد وصول فينجادا إلى القاهرة لمباشرة أعماله لم يتحدد مشيرين إلى أن المدرب البرتغالي لم يخطر أحدا بموعد وصوله رغم الجلسة الأخيرة بأحد فنادق القاهرة الكبرى التي أجريت قبل سفره إلى بلاده.



يذكر ان اللجنة الثلاثية للجبلاية قررت تفعيل عقد البرتغالي نيلو فينجادا المدير الفني الجديد لاتحاد الكرة بداية من أول مايو المقبل، بعد اعتماد العقد فى الاجتماع الأخير للجنة الثلاثية لإدارة الجبلاية.



واتفقت اللجنة الثلاثية مع الخواجة البرتغالي على أن يكون مدة العقد سنة واحدة قابلة للتجديد حال موافقة الطرفين، دون أن يتضمن العقد أى شروط جزائية.