بعد واقعة شيكابالا .. تحرك جديد من اتحاد الكرة ضد التمييز والعنصرية

قال مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن الجبلاية في انتظار موافقة الجهة الإدارية المتمثلة في وزارة الشباب والرياضة على تعديلات لائحة النظام الأساسى الخاصة بالعنصرية.



أكد المصدر أن اتحاد الكرة لا يملك آلية معاقبة المخطئ فى واقعة العنصرية ولا يمكنه اصدار عقوبات سوى الغرامة المالية. تابع : اللائحة الجديدة التي أقرتها الجمعية العمومية للجبلاية، في انتظار موافقة وزارة الشباب والرياضة عليها من أجل تفعيل المادة الرابعة بتعديلات لائحة النظام الأساسى الخاصة بمحاربة العنصرية والمتميز.



اضاف المصدر: تتضمن المادة الرابعة منع وتحريم الهتافات العنصرية والتمييز ومعاقبة الصادر من جانبه الخطأ فى إطار المنظومة الرياضية.



استطرد المصدر: المادة الرابعة من تعديلات لائحة النظام الأساسى تنص على معاقبة المخطئ بالعنصرية والتمييز ضد بلد أو شخص أو جماعة من حيث العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأى السياسي أو الثروة أو الميلاد أو أي سب آخر بالإيقاف أو الفصل أو التدابير التأديبية الأخرى.



يذكر أن محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك كشف في بيان رسمي تحركه قضائيًا ضد بعض الجماهير التي تعدت عليه لفظيا على هامش مباراة القمة رقم ١٢٢ أمام الأهلي. وكتب شيكابالا: جماهير الزمالك دائمًا ما كانت الملهم والسند، وبناءا على دعوة ورغبة الجماهير العظيمة، سأتحرك قضائيا ضد كل المتجاوزين،.. سئمنا وطفح الكيل.



وقال أيضا : هذا التحرك ليس من أجلي فقط، من أجل حماية كل أصحاب البشرة السمراء من لاعبين ومدربين، وحتى يتم التصدي لهذه الظاهرة العنصرية.