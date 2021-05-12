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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد التصعيد في غزة.. اتصال مهم بين الرئيس الفلسطيني والاتحاد الأوروبي

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني أبو مازن

بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، مع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، آخر التطورات الخطيرة التي جرت في مدينة القدس المحتلة، وقطاع غزة.

 

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أعرب بوريل، عن قلقه وأسفه من الأحداث الراهنة، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي يجري اتصالات مع جميع الأطراف الدولية والرباعية الدولية من أجل وقف هذا التصعيد.

 

وأشار بوريل إلى حرص أوروبا على ضرورة تجنيب المدنيين، وضبط النفس، والالتزام بالقانون الدولي، والحفاظ على الوضع القائم في الحرم الشريف، وعدم طرد الفلسطينيين من حي الشيخ جراح.

 

كما أكد ضرورة مواصلة الحوار بين جميع الأطراف الفلسطينية، من أجل ضمان إجراء الانتخابات.

 

من جانبه، وجه الرئيس الفلسطيني الشكر للاتحاد الأوروبي على الدور الكبير الذي يقوم به لمساعدة الشعب الفلسطيني، والتقدير للمواقف السياسية الداعمة للحقوق الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية.

 

وأكد أبو مازن أهمية التحركات الأوروبية والدولية، من أجل وقف الاعتداءات على الشعب الفلسطيني في القدس، لا سيما في المسجد الأقصى، وحي الشيخ جراح، وقطاع غزة.

الاتحاد الأوروبي محمود عباس الرئيس الفلسطيني غزة قطاع غزة

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