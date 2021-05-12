أخبار الفن| حورية فرغلي تخضع لعملية جديدة.. ومحمد رمضان يطرح أغنية فيرساتشي

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار الفنية، لعدد من أبرز النجوم، خلال الساعات القليلة الماضية، جاء في أبرزها:

كشفت الفنانة حورية فرغلي عن تفاصيل ما تعرضت له منذ سقوطها من على ظهر الفرس وتعرضها للإصابة في ديسك ظهرها وأنفها الذي تحطم بشكل كامل.

طرح الفنان محمد رمضان أحدث أغانيه التى تحمل اسم فيرساتشي بيبي، والتي يتبرع بكامل أرباحها لصالح جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل "الطاووس"، إصدار المحكمة قرارًا بإعدام كل من «زين وحماد» مغتصبي «أمنية» التي قامت بدورها الفنانة سهر الصايغ، وحققت ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدرت تريند جوجل.

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان إبراهيم نصر، والذى اشتهر ببرنامج الكاميرا الخفية وقدم عديد من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما المصرية.

حرصت الفنانة كارول سماحة على دعم الشعب الفلسطيني الشقيق، وشاركت بصورة تتضامن فيها مع فلسطين من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة "تويتر".