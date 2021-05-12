عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| حورية فرغلي تخضع لعملية جديدة.. ومحمد رمضان يطرح أغنية فيرساتشي

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار الفنية، لعدد من أبرز النجوم، خلال الساعات القليلة الماضية، جاء في أبرزها:

 

حورية فرغلي: أخضع لعملية أخرى في أمريكا

 

كشفت الفنانة حورية فرغلي عن تفاصيل ما تعرضت له منذ سقوطها من على ظهر الفرس وتعرضها للإصابة في ديسك ظهرها وأنفها الذي تحطم بشكل كامل.

 

محمد رمضان يطرح أغنية فيرساتشي بيبي.. فيديو

 

طرح الفنان محمد رمضان أحدث أغانيه التى تحمل اسم فيرساتشي بيبي، والتي يتبرع بكامل أرباحها لصالح جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

 

مسلسل الطاووس الحلقة الأخيرة.. إعدام مغتصبي سهر الصايغ

 

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل "الطاووس"، إصدار المحكمة قرارًا بإعدام كل من «زين وحماد» مغتصبي «أمنية» التي قامت بدورها الفنانة سهر الصايغ، وحققت ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدرت تريند جوجل.

 

ذكرى وفاة إبراهيم نصر.. تعرف على ماقاله عن برامج رامز جلال

 

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان إبراهيم نصر، والذى اشتهر ببرنامج الكاميرا الخفية وقدم عديد من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما المصرية.

 

 كارول سماحة تتضامن مع الشعب الفلسطيني

حرصت الفنانة كارول سماحة على دعم الشعب الفلسطيني الشقيق، وشاركت بصورة تتضامن فيها مع فلسطين من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة "تويتر".

السينما المصرية كارول سماحة الفنان محمد رمضان مواقع التواصل الاجتماعي الفنانة حورية فرغلي حورية فرغلي الشعب الفلسطيني

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة يعلن عن جدول الدوري المعدل 17 مايو

الذويخ: الساحة الدبلوماسية مهيأة لتحرك عربي يستعيد زمام المبادرة

وزير الرياضة الأسبق: رشحت إيهاب جلال أكثر من مرة لـ الإسماعيلي.. وعثمان يتحمل المسئولية

بسبب عقوبة شيكابالا.. وزير الرياضة الأسبق يفتح النار على اتحاد الكرة

وزير الرياضة الأسبق: أجلت امتحانات لاعبي الأوليمبي بسبب البطولة

بسبب 10 آلاف جنيه.. حكاية أزمة بين حسن شاكوش وريهام سعيد وصلت للمحاكم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موقف الكاف النهائي من حضور الجماهير في مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا

مذبحة وحرب أهلية في إسرائيل.. وقرار عاجل من نتنياهو بعد سقوط الشرطة.. فيديو

تحذير عاجل من سامسونج لجميع مستخدمي هواتف Galaxy.. تفاصيل

خاص ..استقرار حالة إيهاب جلال الصحية ويقترب من قيادة الإسماعيلى

موعد عيد الفطر المبارك 2021 في مصر

العسل اختلط بالدماء.. تفاصيل حادث مروع لـ عمالة يومية وأطفال يستعدون للعيد .. صور

بعد واقعة شيكابالا .. تحرك جديد من اتحاد الكرة ضد التمييز والعنصرية

رؤية هلال شوال .. الإفتاء تحدد موعد عيد الفطر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرخص 5 سيارات كهربائية مستعملة في العالم.. صور

كل ما تريد معرفته عن لكزس LF SUV .. صور

بعد منع استيراد المستعمل.. النصر تختبر أول إنتاج للسيارة الكهربائية e70 | صور

موعد طرح فورد برونكو الكهربائية بالكامل.. صور

فيديو

شاهد.. هدية الرئيس السيسي لأهالي الشهداء قبل عيد الفطر

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

شاهد... غطاء سيارة قادر على إطفاء الحرائق في دقائق

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: الكعك بين الفراعنة والفاطميين

منى زيدو تكتب: العدالة التي لا زلنا نبحث عنها

آلان سليفي يكتب: سياسة الإدارات الأمريكية في الملف السوري

نعمة محمد الشنشوري تكتب: العيد فرحة

نجاة هاشم تكتب: نعم استفدنا يا رمضان

مروة مصطفى البيلي تكتب: العيد وعوائد الإحسان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

إسلام كمال

حرب الأقصي الجديدة!

محمد نوار

العيد فرحة!

إبراهيم شعبان

أسبانيا تحتفل والهند تبكي.. أعاجيب كورونا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: بصمة العسكرية الأمريكية

أحمد فرغلى رضوان

2020 والسر في التفاصيل !

د.سالم الكتبي

إسرائيل.. وما بعد إحياء الاتفاق النووي

اﻟﻤﺰﻳﺪ