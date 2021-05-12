على مساحة 4150 متر.. إزالة 7 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية في البحيرة

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

شدد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب، مؤكدا على استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

في نفس السياق نفذت الوحدات المحلية نفذت الوحدات المحلية لمراكز (أبو حمص - الدلنجات - بدر - المحمودية)، اليوم الأربعاء، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملات عن إزالة 7 حالات تعدي على مساحة 4150 م2 عبارة عن:-

- تنفيذ حالة إزالة علي مساحة 3500م عبارة عن سملات وأعمدة حديدية بزمام قرية دمسنا بأبوحمص.

- إزالة حالتي تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 300 م بقري المسين والوفائية بالدلنجات بمساحة عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية.

- إزالة حالتي تعدي بمساحة 190 م عبارة عن مباني مخالفة بدون ترخيص خارج الحيز بنطاق وحدة عمر مكرم بمركز بدر

- كما تم إيقاف أعمال وفك شدة خشبية لصب سقف دور أول علوى بدون ترخيص بمساحة 60 م٢ بقرية منشأة ناصر بنطاق وحدة أم صابر .

- إزالة حالة تعدي علي الأرض الزراعية بمساحة 100 م بقرية ليديا الجديدة التابعة لقرية ديروط بالمحمودية عبارة عن سملات مدفونه فى باطن الأرض.