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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

غرق شاب أثناء استحمامه في مياه نهر النيل جنوب بني سويف

غرق شاب أثناء استحمامه في مياه نهر النيل جنوب بني سويف

غرق شاب ببني سويف
غرق شاب ببني سويف

لقي شاب مصرعه ، ظهر اليوم ،أثناء قيامه بالاستحمام في مياه نهر النيل ، بجوار معدية كفر درويش ، التابعة لمركز الفشن جنوب بني سويف.

 

تلقى اللواء محمد مراد مدير أمن بني سويف ، إخطارا من العميد محمود مهني مأمور مركز الفشن ،  بورود بلاغا من أهالي قرية الفنت الشرقية ، يفيد غرق شاب أثناء أستحمامة في مياة نهر النيل بجوار معدية قرية كفر درويش.

 

وعلي الفور انتقل رجال الشرطة الي مكان الحادث وتم أستدعاء رجال الانقاذ النهري وبعد عدة ساعات من البحث تمكن رجال الانقاذ النهري من أنتشال جثة الغريق.

 

تبين من تحقيقات الرائد أحمد حسين رئيس مباحث الفشن ، انه حال قيام الشاب احمد سعيد 17 عاما والمقيم بقرية الفنت الشرقية ، بالاستحمام بمياه نهر النيل اخر أيام شهر رمضان المبارك ، ولعدم إجادته السباحة توفى غرقاً وتم نقل الجثة لمستشفى الفشن المركزي ، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة

تم تحرير محضر بالواقعة ، واخطرت النيابة للتحقيق

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رئيس جامعة بني سويف: بدء الامتحانات أول يونيو وتقليل الكثافة بالمدرجات منعا للتكدس
 

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، أن أول شهر يونيو هو موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني،  جاء ذلك خلال ترأسه مجلس الجامعة الطارئ رقم 196، المنعقد صباح اليوم.

 

ووجه رئيس الجامعة،  خلال المجلس،  ببدء إعلان جداول الامتحانات للطلاب،  مع الانتهاء من كافة الاستعدادات والإجراءات الخاصة بالامتحانات،  والتأكيد على تشغيل كافة المدرجات وزيادة لجان الامتحانات لمنع تكدس الطلاب بالمدرجات،  وتكثيف الاعتماد على التعليم الإلكتروني خلال هذه الفترة (الأون لاين)،  بما يقلل الكثافة الطلابية بالمدرجات والقاعات الدراسية.

 

وشدد رئيس الجامعة،  على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة من توفير وسائل التطهير والتعقيم،  بما يضمن حسن سير الامتحانات،  وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين،  ومراعاة التباعد الاجتماعي،  وتعقيم اللجان على مدار اليوم أكثر من مرة وخاصة ما بين فترات اللجان،  مع ضرورة تفعيل لجنة الأزمات الرئيسية لمتابعة كافة الإجراءات الاحترازية وتعيين منسق فرعي للجنة بكل كلية.

 

وفي سياق منفصل،  أكد رئيس الجامعة أن مركز تلقي لقاح فيروس كورونا بالمستشفى الجامعي يستقبل أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة،  وكذلك جميع المواطنين على مستوى المحافظة دون حجز مسبق،  أو قوائم للانتظار،  وذلك انطلاقا من دور الجامعة في خدمة المجتمع المحيط بها.

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