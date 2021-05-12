قفزة جديدة خلال يوم.. السعودية تسجل 1020 إصابة و13 وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل ارتفاع جديد في إصابات ووفيات فيروس كورونا "كوفيد-19" بالمملكة العربية السعودية.

ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، سجلت الصحة السعودية، 1020 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو ما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 429389 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 908 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح إجمالي حالات الشفاء 413,010 حالة.

ورصدت الصحة السعودية، 13 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة إلى 7111 حالة وفاة.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9268 والحالات الحرجة 1352 حالة.