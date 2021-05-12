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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استعدادا لمواجهة بطل الجزائر.. الترجي التونسي يعلن نتيجة مسحة كورونا

صدى البلد

كشف الترجي التونسي، اليوم ، عن نتيجة التحليل التي خضع لها لاعبي الفريق، استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، في مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

 

وأعلن الترجي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن سلبية جميع التحاليل الطبية التي أجراها لاعبي الفريق الأول لكرة القدم ‏والجهاز الفني والإداري.

 

ومن المقرر أن يتوجه لاعبي الفريق التونسي غدا إلى الجزائر، ليكونوا على ذمة المدرب معين الشعباني لاختيار التشكيل المناسب لخوض اللقاء، بمن فيهم الليبي حمدو الهوني، الذي يحرص الجهاز الطبي على تجهيزه لمواجهة السبت المقبل.

 

ويلتقي الترجي التونسي بنظيره شباب بلوزداد الجزائري، يوم السبت الموافق 15 مايو الجاري، على ملعب 5 يوليو الأولمبي، في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.

 

يشار إلى أن مباراة الإياب بين الفريقين، ستقام على ملعب رادس في تونس يوم 22 مايو الجاري.

الترجي التونسي شباب بلوزداد دوري ابطال افريقيا ملعب 5 يوليو الأولمبي معين الشعباني حمدو الهوني

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