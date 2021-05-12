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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف: استلام 120 ألف و560طن قمح منذ بداية الموسم واستئناف أعمال التوريد "ثالث أيام العيد"

استلام 120 ألف و560 طن قمح منذ بداية الموسم في بني سويف

محافظة بني سويف
محافظة بني سويف

أكد  الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف انتظام العمل في منظومة  توريد واستلام القمح للموسم الحالي والذي بدأ في منتصف شهر أبريل  الماضى،مشيراً إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع،حيث وصل إجمالي الكميات الموردة "حتى صباح اليوم"إلى  120ألف  و560 طن، لافتا إلى قرار وازرة التموين بإيقاف أعمال التوريد"غدا الخميس وبعد غد الجمعة أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك"،لتستأنف السبت المقبل.

 

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير قسم صيانة الحبوب بمديرية التموين،حول سير العمل في توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالي 2020/2021،وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة  لتوفير الوقت والجهد على المزارعين،حيث تم تشكيل لجنة لتنفيذ هذه الخطة برئاسة مدير عام التموين وعضوية مدير عام الزراعة،رئيس قسم صيانة الحبوب،مديري التفتيش المالي والإداري والشؤون القانونية والماليةبالمحافظة،وهيئة سلامة الغذاء،والتي تتولى الإشراف ومتابعة عمليات استلام وتوريد القمح في بداية ونهاية موسم التوريد،والتنسيق مع أعضاء لجان الاستلام والتوريد بكل موقع تخزيني، وإعداد التقارير والبيانات اليومية اللازمة.

 

يُذكر أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح بكافة مراكز المحافظة تقدر 123 ألف و416 فداناً على مستوى المحافظة بإنتاجية متوقعة تصل إلى 2مليون 221 ألف و488 أردباً بما يعادل( 333 ألف و556 طناً)،فيما يبلغ  إجمالي السعات التخزينية أكثر من  230ألف طن تقريبا موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة، وشون ترابية،بمستهدف توريد 200 ألف طن هذا الموسم،وذلك بجانب  أكثر من 30 مركز تجميع بمراكز ومدن المحافظة.

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من جانب آخر أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، أن أول شهر يونيو هو موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني،  جاء ذلك خلال ترأسه مجلس الجامعة الطارئ رقم 196، المنعقد صباح اليوم.

 

ووجه رئيس الجامعة،  خلال المجلس،  ببدء إعلان جداول الامتحانات للطلاب،  مع الانتهاء من كافة الاستعدادات والإجراءات الخاصة بالامتحانات،  والتأكيد على تشغيل كافة المدرجات وزيادة لجان الامتحانات لمنع تكدس الطلاب بالمدرجات،  وتكثيف الاعتماد على التعليم الإلكتروني خلال هذه الفترة (الأون لاين)،  بما يقلل الكثافة الطلابية بالمدرجات والقاعات الدراسية.

 

وشدد رئيس الجامعة،  على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة من توفير وسائل التطهير والتعقيم،  بما يضمن حسن سير الامتحانات،  وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين،  ومراعاة التباعد الاجتماعي،  وتعقيم اللجان على مدار اليوم أكثر من مرة وخاصة ما بين فترات اللجان،  مع ضرورة تفعيل لجنة الأزمات الرئيسية لمتابعة كافة الإجراءات الاحترازية وتعيين منسق فرعي للجنة بكل كلية.

 

وفي سياق منفصل،  أكد رئيس الجامعة أن مركز تلقي لقاح فيروس كورونا بالمستشفى الجامعي يستقبل أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة،  وكذلك جميع المواطنين على مستوى المحافظة دون حجز مسبق،  أو قوائم للانتظار،  وذلك انطلاقا من دور الجامعة في خدمة المجتمع المحيط بها.

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