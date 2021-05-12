بسبب 10 آلاف جنيه.. حكاية أزمة بين حسن شاكوش وريهام سعيد وصلت للمحاكم

نشبت أزمة جديدة بين المذيعة ريهام سعيد ومغني المهرجانات حسن شاكوش، وصل صداها إلى الإعلام وتفاصيلها إلى المحاكم.

وكانت الإعلامية ريهام سعيد أعلنت في وقت سابق أن 29 يونيو المقبل موعد جلسة المحاكمة العاجلة لـ حسن شاكوش بتهمة سبها وقذفها، أمام محكمة جنح بولاق الدكرور.

تفاصيل الأزمة بين ريهام سعيد وحسن شاكوش

بدأت الأزمة بين الثنائي في الوقت الذي ذاع صيت حسن شاكوش بعد نجاح أغنية “بنت الجيران”، حين استدعته ريهام سعيد لإحياء حفل بالساحل الشمالي، لكنهما اختلفا على الأجر والتفاصيل.

وقصت ريهام سعيد تفاصيل الأزمة عند استضافتها في برنامج “شيخ الحارة" و"الجريئة”، حيث قالت إن حسن شاكوش بمثابة عدوها لأنها طلبت منه إحياء حفل بالساحل الشمالي احتفاء بنجليها اللذين يزوران مصر لظروف تعليمهما بالخارج، لكنه تعامل معها بتعالٍ وغرور.

وأضافت أن شاكوش ذهب للحفل، لكنه طلب مبلغا ماليا كبيرا قبل أن تتفاوض معه على مبلغ أقل مما طلبه.

رد حسن شاكوش

مطرب المهرجانات بدوره علق على ما قالته ريهام سعيد من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا إنه لم يطلب أي مبالغ مالية كبيرة، وطلب فقط 30 ألف جنيه، والإعلامية دفعت له 10 آلاف فقط.

وأضاف أنها اتفقت معه على إحياء الحفل في وجود 20 فردا فقط، لكنه فوجئ بوجود أكثر من 300 شخص في الحفل وهو ما كان يتنافى وقتها، حيث كان في أزمة مع النقابة وممنوع من إحياء الحفلات.

وأكد شاكوش أن أمن المكان حتى رفض دخوله بعد حدوث شغب، وفي النهاية دخل الحفل وغنى، موضحا أنها دفعت له 10 آلاف فقط، وقالت له “هتاخد 30 ألف علشان ربع ساعة وصورة مع الولاد”، وأعطى الـ 10 آلاف للفرقة وانصرف.

اتهامات بالسب والقذف

بعد الواقعة، رفعت ريهام سعيد دعوى قضائية ضد حسن شاكوش اتهمته فيها بالسب والقذف والإساءة لسمعة العائلات، حيث حددت محكمة جنح بولاق الدكرور، جلسة 29 يونيو المقبل، كأولى جلسات محاكمة المطرب حسن شاكوش، في الجنحة المقامة من المحامي شعبان سعيد، وكيلا عن الإعلامية ريهام سعيد، يتهمه فيها بسب موكلته والطعن في عرضها.