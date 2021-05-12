برلماني: الموقف المصري الرافض للعدوان الإسرائيلي على غزة قوي ومشرف

اشاد النائب علي نور عضو مجلس النواب، بالموقف المصري الرسمي تجاه الأحداث في غزة والتنديد بالممارسات الإسرائيلية التي استهدفت أماكن وأحياء سكنية مأهولة بالسكان، ما أدى الى استشهاد نحو 26 فلسطينيا وإصابة أكثر من 130 آخرين.

وأشار نور خلال تصريحات له اليوم، إلى ما قاله وزير الخارجية سامح شكري في الاجتماع الطاري لوزاء الخارجية العرب أمس، حيث جدد رفض مصر التام واستنكارها الشديد، للتصعيد الإسرائيلي في القدس، متهما تل أبيب بانتهاك القوانين الدولية وتقويض حل الدولتين.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الممارسات الإسرائيلية الغاشمة، تمثل انتهاكا للقانون الدولي، وتقويضا لفرص التوصل إلى حل الدولتين، وتهديدا جسيما لركائز الأمن والاستقرار في المنطقة.

ووصف نور، الموقف المصري بأنه موقف شجاع وقوي وسط الأزمة في حين أن كثيرين لا يزالون ملتزمين الصمت أمام ما يحدث في فلسطين.

وطالب الناىب علي نور القوات الإسرائيلية بوقف عدوانها فورًا واعتماد التهدئة حتى لاتتفاقم الأمور أكثر من هذا، كما طالب السلطات الاسرائيلية، بوقف سحب الأراضي والمنازل الفلسطينية في حي الشيخ جراح في القدس، والتي تعتبر سبب الأزمة الأخيرة وما صاحبها من تصعيد شديد.