برلمانية تدين العدوان الإسرائيلي وتؤكد: مصر ستظل تدعم القضية الفلسطينية

أدانت فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بشدة العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني اقتحام سلطات الاحتلال للمسجد الأقصى والإعتداء علي المصلين.

وقالت النائبة فاطمة سليم في بيان لها، أن موقف مصر واضح وصريح بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه القضية الفلسطينية فمصر كانت ولاتزال وستظل تدعم القضية الفلسطينية، والتأكيد علي ضرورة اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأعربت عضو مجلس النواب، عن رفضها واستنكارها للممارسات التي تعرض لها المصلون في المسجد الأقصى والاستفزازات ضد أبناء القدس وإخلاء منازلهم ومحاولة فرض إجراءات مخالفة لقرارات المجتمع الدولي، التي من شأنها تهديد الأمن والاستقرار في المنطقة، وتقويض فرص إحياء عملية السلام العادل والشامل.

وأكدت فاطمة سليم، أن مصر دائما تضع القضية الفلسطينية على أوليات أهميتها، مطالبة المجتمع الدولي بإتخاذ المزيد من الإجراءات لمواجة الإعتداء الإسرائيلي الغاشم علي الشعب الفلسطيني.