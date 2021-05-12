نصائح للوقاية من فيروس كورونا فى العيد

خلال الفترة الماضية زاد انتشارفيروس كورونا بصورة واضحة ومن ثم وجب على الجميع اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند الخروج من المنزل للاحتفال بعيد الفطر حتى لا يصاب أشخاص جدد بالفيروس.

قدم الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة مجموعة من النصائح التى تساعد فى الوقاية من فيروس كورونا في العيد.

الكمامة



يعد ارتداء الكمامة احدى اهم الوسائل التى تساعد فى تقلقل فرص الاصابة بفيروس كورونا بشرط أن يتم الالتزام بالقواعد الصحية أثناء ارتدائها مثل عدم رفع الكمامة لأعلى واسفل كثيرا مطابقة للمواصفات ووضعها بطريقة صحيحة لتغطي الأنف والفم، وعدم استخدامها مدة أكثر من 6 ساعات حتى تتمكن من الوقاية من فيروس كورونا .

التباعد الاجتماعي



يجب الحرص على التباعد المكاني بين الأفراد بحيث لا يقل عن متر والامتناع نهائيا عن التقبيل والاحضان المعتادة فى الاعياد .

النظافة الشخصية



اهم شئ فى الوقاية من فيروس كورونا هو غسل الأيدي بالماء والصابون مدة لا تقل عن 20 ثانية بصفة دورية، أو التطهير باستخدام الكحول.

مكان الخروج



عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة، لكن من يرغب في الاحتفال خارج البيت عليه الحرص على التباعد الاجتماعي داخل المكان والابتعاد عن الأماكن التى يذهب اليها الجميع لانها مزدحمة.

داخل المنزل



عدم استقبال المصابين بنزلات البرد أو من سبق إصابتهم قبل أسبوعين من العيد لأنها شبيهة بأعراض فيروس كورونا.