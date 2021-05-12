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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتجاه في الفيفا بـ التمديد للجنة اتحاد الكرة المؤقتة

صدى البلد

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن اتجاه يسود داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بالتمديد للجنة الثلاثية داخل الجبلاية حتى الانتهاء من انتخابات مجلس الإدارة الجديد.

 

وقال المصدر إن فيفا يدرس الإبقاء على اللجنة الثلاثية المؤقتة لحين الانتهاء من انتخابات مجلس الإدارة الجديد فى حال إقامتها فى نهاية شهر أغسطس أو سبتمبر المقبل.

 

وأضاف أن آخر موعد للجنة الثلاثية المؤقتة لاتحاد الكرة بشكل رسمي نهاية شهر يوليو القادم على أن يتم التمديد للجنة بعدها حتى الانتهاء من انتخابات الجبلاية.

 

كانت الجمعية العمومية للجبلاية التى أقيمت فى نوفمبر من العام الماضي اتفقت مع اتحاد الكرة على تعديل بعض البنود الخاصة بلائحة النظام الأساسى.

 

وتضمنت التعديلات على لائحة النظام الأساسى للجبلاية بند التجنيد فى شروط الترشح في انتخابات اتحاد الكرة المقبلة، وجرى التنسيق بين الجمعية العمومية والجبلاية من أجل إجراء تعديل على بند التجنيد وأن يكون المرشح تم إعفاؤه نهائيا.

 

وشمل التعديل الثاني عدد أعضاء الجمعية العمومية وتم التوافق مع الجمعية العمومية، على أن تتضمن اللائحة عبارة 134 ناديا على الأقل.

 

فيما تقرر أن يكون التعديل الثالث خاصا بـ بند الـ8 سنوات وألا يتم تطبيقه فى قادم الأيام بأثر رجعى.
 

اتحاد الكرة فيفا

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