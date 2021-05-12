الإسماعيلى يفقد جهود عماد حمدى أمام أسوان وشكوك حول لحاق عبدالرحمن مجدى

يعانى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى من غياب عدد من لاعبيه البارزين خلال مواجهة أسوان المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل فى إطار لقاءات الجولة الثانية والعشرين من منافسات الدوري الممتاز .



ويفقد الإسماعيلى جهود عماد حمدى نجم وسط الملعب المتألق مع الفريق فى الأونة الأخيرة بسبب الإيقاف عقب حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة له خلال مواجهة البنك الأهلى الماضية .



كما تسود الشكوك حول موقف عبدالرحمن مجدى الجناح الهجومى بشأن مشاركته مع الإسماعيلى أمام أسوان فى ظل عودته من إصابة مطولة وخضوعه لبرنامج تأهيلى خاص لتجهيزه للمرحلة المقبلة .



وخاض الإسماعيلى تدريبا قويا مساء أمس فى ظل السعى إلى تحقيق أفضل إعداد ممكن لمواجهة أسوان والفوز بالمباراة من أجل الاستمرار فى النتائج المميزة التى يحققها الفريق فى الآونة الأخيرة بعدما تمكن من تحقيق 4 انتصارات متتالية على حساب كلا من المصري والإنتاج الحربي والجونة والبنك الأهلي.



وقبل بداية المران اجتمع حمد ابراهيم المدرب العام للفريق مع اللاعبين، حيث وجه لهم الشكر على استعادة الروح القتالية التي منحت الفريق الفوز خلال الأربعة مواجهات الماضية.

وانتقل اللاعبون لأداء بعض الوحدات التدريبية بعد ذلك، مع أداء بعض تدريبات الإحماء، ثم الانتقال إلى التدريب بالكرة والتركيز على التسليم والتسلم في مساحات ضيقة، قبل أن يختتم المران الذي أقيم على ملعب النادي الاسماعيلي الفرعي بتقسيمة قوية شهدت مشاركة كافة اللاعبين المتاحين استعدادًا لمواجهة الجمعة أمام زهرة الجنوب.