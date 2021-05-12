بسبب عقوبة شيكابالا.. وزير الرياضة الأسبق يفتح النار على اتحاد الكرة

هاجم الدكتور عبدالمنعم عمارة وزير الرياضة الأسبق، قرار اتحاد الكرة بسبب العقوبة التي وقعت على محمود عبد الرازق شيكابالا بسبب وقعة الحذاء في مباراة الأهلى.

وقال عبدالمنعم عمارة عبر برنامج "النجوم في رمضان مع ريهام سويلم":" ما فعله شيكابالا كان رد فعل بعد هتاف جماهير الأهلي ضده، وكان لابد أن يتم معاقبة الذين هتفوا ضد شيكابالا خاصة وأن العدد قليل متواجد اسمائهم في الكشف وتغريم الأهلي".

وأضاف: " أن الاتحاد المصري منذ زمن كبير لا يملك شجاعة القرار، لذلك هناك خلافات كثيرة داخل الجبلاية".



وتابع:" أتمني أن يترشح محمود طاهر رئيس الأهلي السابق في انتخابات اتحاد الكرة، وإدارة الاتحاد في الفترة الحالية، بدلا من الوجوه القديمة".

وواصل عمارة حديثة:" أنه رشح فاروق العقده للمنصب لكنه رفض الترشح في انتخابات الجبلاية المقبلة".

