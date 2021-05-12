وزير الرياضة الأسبق: أجلت امتحانات لاعبي الأوليمبي بسبب البطولة

كشف الدكتور عبد المنعم عمارة وزير الرياضة الأسبق، مواقف عديدة في رمضان أثناء تواجده في منصبه.

وقال عبد المنعم عمارة عبر برنامج "النجوم في رمضان مع ريهام سويلم: "المنتخب الأوليمبي كان عنده دوره في البرتغال في نفس توقيت امتحانات الثانوية العامة، وكان لا بد أن أتدخل من أجل حل الأزمة قبل البطولة".

وأضاف وزير الرياضة الأسبق: "تحدثت مع وزير التربية والتعليم ولكن رفض الأمر، وتوجهت بعد ذلك إلى حسني مبارك رئيس الجمهورية في ذلك الوقت، وقام بتأجيل امتحانات الثانوية العامة للاعبي المنتخب الأوليمبي".

وتابع: "أيضًا من المواقف التي لا يمكن نسيانها، رفضه طلب عمرو دياب المشاركة في احتفالية أحد البطولات، ولكن بعدها وافقت بعد ما سمعت أغنية أفريقيا".

