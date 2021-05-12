عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة المصانع المتعارضة مع مشروع توسعة الطريق الدائري بالبساتين

اجتماع حي البساتين
اجتماع حي البساتين

اجتمع اللواء أحمد جودة رئيس حى البساتين  مع أصحاب المصانع التي سيتم ازالتها لتوسعة الطريق الدائرى بمنطقة بير ام سلطان لسرعة اخلائها من المعدات لبدء أعمال الازالة.


تجري حاليا أعمال إزالة العقارات التي تقع على جانبي الطريق الدائري بنطاق محافظة القاهرة من أجل مشروع توسعة وتطوير الطريق بالتعاون مع وزارة النقل.

 

وتتابع المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية ميدانيا،أعمال إزالة العقارات المتعارضة مع توسعة الطريق الدائرى بنطاق حى البساتين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات القومية الجارية.

 

وأكدت عبد المنعم أنها  لاتدخر جهدا فى سبيل الأداء العملى وتلبية توجيهات القيادة السياسية وتوجه دائما بالعمل بعيدا عن المكاتب والحضور الدائم بمواقع تنفيذ المشروعات الهامة والهادفة والتى من شأنها الارتقاء وتوفير كل سبل الدعم والراحة للمواطن.

 

وصرحت نائب محافظ القاهرة بأنه تم تنفيذ إزالة العقارات المتعارضة مع توسعة الطريق الدائرى بمنطقة بير ام سلطان بعد صرف التعويضات لاصحاب تلك العقارات وجاري المتابعة بتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الحالية  بالتزامن مع تنفيذ المشروع القومي للطرق  وبالتنسيق مع وزارة النقل  تسهيلا على المواطنين ولإنهاء الاختناقات المرورية ومنع التكدس والحد من وقوع الحوادث المرورية بطريق الدائرى.

 

وأكدت نائب المحافظ انه تم بالفعل تعويض اصحاب العقارات والمحال المزالة فى الحال بعد نزع ملكيتها بسبب أعمال توسعة الطريق الدائرى.

 

وأشارت إلى أن اجمالى ماتم حصره من عقارات متعارضة مع خطة التطوير والتوسعة للدائرى والتى من المقرر ازالتها 390 عقارا،كما ان عدد الاسر التى سوف يتم تعويضها  1380اسرة بنطاق حى البساتين.

 

اما المحلات  التى تم حصرها بنطاق حى البساتين بلغت  296 محلا والورش 136ورشة.

حي البساتين اخبار القاهرة اخبار المحافظات

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة يعلن عن جدول الدوري المعدل 17 مايو

الذويخ: الساحة الدبلوماسية مهيأة لتحرك عربي يستعيد زمام المبادرة

وزير الرياضة الأسبق: رشحت إيهاب جلال أكثر من مرة لـ الإسماعيلي.. وعثمان يتحمل المسئولية

بسبب عقوبة شيكابالا.. وزير الرياضة الأسبق يفتح النار على اتحاد الكرة

وزير الرياضة الأسبق: أجلت امتحانات لاعبي الأوليمبي بسبب البطولة

بسبب 10 آلاف جنيه.. حكاية أزمة بين حسن شاكوش وريهام سعيد وصلت للمحاكم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موقف الكاف النهائي من حضور الجماهير في مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا

مذبحة وحرب أهلية في إسرائيل.. وقرار عاجل من نتنياهو بعد سقوط الشرطة.. فيديو

تحذير عاجل من سامسونج لجميع مستخدمي هواتف Galaxy.. تفاصيل

خاص ..استقرار حالة إيهاب جلال الصحية ويقترب من قيادة الإسماعيلى

موعد عيد الفطر المبارك 2021 في مصر

العسل اختلط بالدماء.. تفاصيل حادث مروع لـ عمالة يومية وأطفال يستعدون للعيد .. صور

بعد واقعة شيكابالا .. تحرك جديد من اتحاد الكرة ضد التمييز والعنصرية

رؤية هلال شوال .. الإفتاء تحدد موعد عيد الفطر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرخص 5 سيارات كهربائية مستعملة في العالم.. صور

كل ما تريد معرفته عن لكزس LF SUV .. صور

بعد منع استيراد المستعمل.. النصر تختبر أول إنتاج للسيارة الكهربائية e70 | صور

موعد طرح فورد برونكو الكهربائية بالكامل.. صور

فيديو

شاهد.. هدية الرئيس السيسي لأهالي الشهداء قبل عيد الفطر

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

شاهد... غطاء سيارة قادر على إطفاء الحرائق في دقائق

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: الكعك بين الفراعنة والفاطميين

منى زيدو تكتب: العدالة التي لا زلنا نبحث عنها

آلان سليفي يكتب: سياسة الإدارات الأمريكية في الملف السوري

نعمة محمد الشنشوري تكتب: العيد فرحة

نجاة هاشم تكتب: نعم استفدنا يا رمضان

مروة مصطفى البيلي تكتب: العيد وعوائد الإحسان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

إسلام كمال

حرب الأقصي الجديدة!

محمد نوار

العيد فرحة!

إبراهيم شعبان

أسبانيا تحتفل والهند تبكي.. أعاجيب كورونا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: بصمة العسكرية الأمريكية

أحمد فرغلى رضوان

2020 والسر في التفاصيل !

د.سالم الكتبي

إسرائيل.. وما بعد إحياء الاتفاق النووي

اﻟﻤﺰﻳﺪ