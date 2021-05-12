إزالة المصانع المتعارضة مع مشروع توسعة الطريق الدائري بالبساتين

اجتمع اللواء أحمد جودة رئيس حى البساتين مع أصحاب المصانع التي سيتم ازالتها لتوسعة الطريق الدائرى بمنطقة بير ام سلطان لسرعة اخلائها من المعدات لبدء أعمال الازالة.



تجري حاليا أعمال إزالة العقارات التي تقع على جانبي الطريق الدائري بنطاق محافظة القاهرة من أجل مشروع توسعة وتطوير الطريق بالتعاون مع وزارة النقل.

وتتابع المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية ميدانيا،أعمال إزالة العقارات المتعارضة مع توسعة الطريق الدائرى بنطاق حى البساتين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات القومية الجارية.

وأكدت عبد المنعم أنها لاتدخر جهدا فى سبيل الأداء العملى وتلبية توجيهات القيادة السياسية وتوجه دائما بالعمل بعيدا عن المكاتب والحضور الدائم بمواقع تنفيذ المشروعات الهامة والهادفة والتى من شأنها الارتقاء وتوفير كل سبل الدعم والراحة للمواطن.

وصرحت نائب محافظ القاهرة بأنه تم تنفيذ إزالة العقارات المتعارضة مع توسعة الطريق الدائرى بمنطقة بير ام سلطان بعد صرف التعويضات لاصحاب تلك العقارات وجاري المتابعة بتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الحالية بالتزامن مع تنفيذ المشروع القومي للطرق وبالتنسيق مع وزارة النقل تسهيلا على المواطنين ولإنهاء الاختناقات المرورية ومنع التكدس والحد من وقوع الحوادث المرورية بطريق الدائرى.

وأكدت نائب المحافظ انه تم بالفعل تعويض اصحاب العقارات والمحال المزالة فى الحال بعد نزع ملكيتها بسبب أعمال توسعة الطريق الدائرى.

وأشارت إلى أن اجمالى ماتم حصره من عقارات متعارضة مع خطة التطوير والتوسعة للدائرى والتى من المقرر ازالتها 390 عقارا،كما ان عدد الاسر التى سوف يتم تعويضها 1380اسرة بنطاق حى البساتين.

اما المحلات التى تم حصرها بنطاق حى البساتين بلغت 296 محلا والورش 136ورشة.