الأونروا تدين مقتل أطفال فلسطينيين في غزة

أدانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "الأونروا"، مقتل أطفال فلسطينيين قرب مخيم بيت حانون في قطاع غزة أمس.

ووفقًا لوكالة “آكي” الإيطالية، أعربت وكالة الأونروا عن قلقها الشديد تجاه أثر التصعيد العسكري الحالي من قبل الاحتلال في غزة على حياة ومستقبل الأطفال.

وأوضحت "الأونروا" في بيان، أن القانون الدولي ينص على ضرورة حماية الأطفال في أماكن النزاعات، مجددة الدعوة لكافة الأطراف لضبط النفس واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي.

وقدمت "الأونروا" تعازيها لعائلة الضحايا، قائلة إن الأطفال القتلى ينتمون إلى عائلة واحدة وكانوا يتلقون تعليمهم في مدارس تابعة للوكالة.

