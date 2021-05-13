شباب دولة التلاوة.. «أحمد عطية» أصغر قارئ ومبتهل في كفر الشيخ |شاهد

بمجرد أن تسمع صوته أثناء تلاوة القرآن، تعتقد أنك أمام واحد من مشاهير دولة التلاوة، فبالرغم من صغره سنه، إلا أنه تفوق كثيرًا على أبناء جيله، وأبدع في تلاوة القرآن الكريم، إنه الشاب أحمد عطية عبد النبي، الذي يُعد أصغر قارئ للقرآن الكريم في محافظة كفر الشيخ.

ويتميز القارئ الصاعد الواعد أحمد عطية عبد النبي، الطالب بالصف الثاني بمعهد دسوق الأزهري، بثقته في نفسه ورخامة صوته وإبداعه في التنقل بين المقامات أثناء التلاوة، واشتهر “أحمد” في مركز دسوق بصفة خاصة ومحافظة كفر الشيخ بصفته عامة، وتم تكريمه العام الماضي في نادي كفر الشيخ الرياضي، خلال أمسية دينية أبدع فيها وتألق في فقرة الابتهالات والتواشيح الدينية.



بدأ القارئ أحمد عطية، رحلته مع القرآن الكريم، بنشأته في أسرة قرآنية، حيث تأثر وهو طفل صغير، بخاله الشيخ محمد أبو يدك، قارئ القرآن، والدكتور علي أبو يدك، طبيب الأسنان، وقارئ القرآن أيضًا والذي يشجعه ويدعمه باستمرار، ويتنبأ له بمستقبل باهر في دولة التلاوة، بأن يكون قارئًا شهيرًا.

ويروي أحمد عبد النبي، تفاصيل رحلته مع القرآن الكريم، لـ"صدى البلد"، قائلا: إنه بدأ رحلته مع حفظ كتاب الله، وكان عمره وقتها 12 عامًا، حيث بدأت في الحفظ على يد الشيخ محمد سالم، وانتهيت من حفظ كتاب الله كاملاً خلال 3 سنوات وكان عمري حوالي 15 عامًا.

وتابع: “أدين بالفضل لله أولاً على كرمه لي بأن اصطفاني وجعلني أحفظ القرآن الكريم، وأكون من أهل القرآن”، مضيفًا "أكملت مع خالي القارئ الدكتور علي أبو يدك، وراجعت القرآن معه أيضًا، ثم أكملت مراجعة القرآن الكريم على يد الشيخ مصطفى كركور، الذي كان يصطحبني معه في الحفلات القرآنية".

وبالرغم من تميز القارئ الشاب أحمد عطية وتألقه في تلاوة القرآن الكريم، إلا أنه من المشهود لهم بالتميز والإبداع أيضا، في الابتهالات والإنشاد الديني، ويقول “أحمد” لـ"صدى البلد": “بدأت هذا الطريق عندما شاركت في مسابقة الإنشاد والابتهالات وكنت وقتها طالبًا بالصف الثاني الإعدادي الأزهري، وحصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية، على مستوى المعاهد الأزهرية، وتم تكريمي في القاهرة”، مضيفًا: "أول حفل قرآني قدمت فيه فقرة ابتهالات وإنشاد كان بقرية شبشير الحصة بمحافظة الغربية عام 2018م.



وأشار "عطية" إلى أنه لم يتعلم المقامات الصوتية "الموسيقية" حتى الآن، لكنه يتعلمها سماعيًا من خلال استماعه للكثير من مشاهير وأعلام دولة التلاوة، أمثال القارئ الطبيب أحمد نعينع، والدكتور عبد الفتاح الطاروطي، والدكتور عبد الناصر حرك، والشيخ محمود الخشت، فضلاً عن القراء الراحلين العظماء الشيخ محمد صديق المنشاوي، والشيخ راغب مصطفى غلوش والشيخ الطبلاوي.

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