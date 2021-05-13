سؤال برلماني بشأن عدم صرف المستحقات المالية للعاملين بقصور الثقافة

تقدم النائب، عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و الدكتورة إيناس عبد الدايم ، وزير الثقافة، حول عدم صرف مستحقات العاملين بالهيئة العامة لقصور الثقافة، ( المشتركين) في الصندوق الخاص بالتكافل الاجتماعي .

ولفت إلى أن الصندوق تم إنشائه عام 1997م ، بقيمة خصم 3% من الأساس، ثم زيادتها إلى 5%، موضحا أن الصندوق يقوم بمنح المشترك مزايا تأمينية، في حالة المعاش أو الوفاة أيهما أقرب، وبمعدل شهر عن كل سنة، ويرأس الصندوق رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

و أوضح عضو مجلس النواب فى سؤاله أن الصندوق استمر في التحصيل والصرف والمزايا حتى شهر 12/2015 ، وبعد هذا التاريخ من 1/1/2016 ، تم صرف وقف المزايا ، مع استمرار التحصيل للاشتراكات من العاملين الذين ما زالوا في الخدمة، وبمعدل 5% من الأجر الأساسي.

وقال " مغاوري" أنه بناء على ذلك ، نتوجه بالمسئول لحفظ حقوق الأعضاء الذين أحيلوا للتقاعس، أو توفاهم الله من 1/12016 وحتى الآن ، أسوة بمن سبق لهم الحصول على تلك المزايا، من تاريخ التأسيس وحتى 31/12/2015 .