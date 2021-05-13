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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

سؤال برلماني بشأن عدم صرف المستحقات المالية للعاملين بقصور الثقافة

النائب عاطف مغاوري،
النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب

تقدم النائب، عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و  الدكتورة إيناس عبد الدايم ، وزير الثقافة، حول عدم صرف مستحقات العاملين بالهيئة العامة لقصور الثقافة،  ( المشتركين) في الصندوق الخاص بالتكافل الاجتماعي .

 

 

ولفت إلى أن الصندوق تم إنشائه عام 1997م ، بقيمة خصم 3% من الأساس، ثم زيادتها إلى 5%، موضحا أن  الصندوق يقوم  بمنح المشترك مزايا تأمينية، في حالة المعاش أو الوفاة أيهما أقرب، وبمعدل شهر  عن كل سنة، ويرأس الصندوق رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

 

 

و أوضح عضو مجلس النواب فى سؤاله أن الصندوق استمر في التحصيل والصرف والمزايا حتى شهر 12/2015 ، وبعد هذا التاريخ من 1/1/2016 ، تم صرف وقف المزايا ، مع استمرار التحصيل للاشتراكات من العاملين الذين ما زالوا في الخدمة، وبمعدل 5% من الأجر الأساسي.

 

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وقال " مغاوري"  أنه بناء على ذلك ، نتوجه بالمسئول لحفظ حقوق الأعضاء الذين أحيلوا للتقاعس، أو توفاهم الله من 1/12016 وحتى  الآن ، أسوة بمن سبق لهم الحصول على تلك المزايا، من تاريخ التأسيس وحتى 31/12/2015 .

 

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