مواصفات الوحش الصيني شانجان السفين 2021 في السعودية .. صور

شانجان السفين changan alsvin 2021

تم مؤخرا طرح السيارة شانجان السفين changan alsvin 2021 في المملكة العربية السعودية ، وهي سيارة كومباكت اقتصادية تتمتع بشكل أنيق وحجم معقول قادرة على أن تلبي متطلباتك في التنقل داخل وخارج المدينة و في هذا السياق نعرض عليكم مواصفاتها و مميزاتها .

محرك شانجان السفين changan alsvin 2021

تأتي السفين 2021 مع محرك 1500 سي سي بقوة 105 حصان وعزم 145 نيوتن متر بناقل أوتوماتيكي 5 سرعات.

تصميم شانجان السفين changan alsvin 2021

تأتي شانجان السفين changan alsvin 2021 بتصميم عصري ديناميكي عبر مصابيح أمامية وأضواء نهارية LED، مصابيح خلفية منسابة إلى الجوانب، عادم كرومي، فتحة سقف، جنوط 14-15 بوصة.

داخلية شانجان السفين changan alsvin 2021

مقصورة شانجان السفين changan alsvin 2021 رحبة مع مساحة واسعة لـ 5 ركاب بمقاعد قماش، شاشة معلومات ترفيهية لمسية 7 بوصة تدعم الهواتف الذكية، مقود متعدد المهام، نظام حراري لإزالة الرطوبة من الزجاج الخلفي وغيره.

الأمان في شانجان السفين changan alsvin 2021

السيارة شانجان السفين changan alsvin 2021 بها نظام مراقبة ضغط الإطارات و التوقف والانطلاق الآمنين بالطرق المنحدرة و كشف النقاط العمياء و كاميرا ومستشعرات خلفية و وسائد هوائية أمامية و نظام المحافظة على الثبات .