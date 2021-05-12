تحرير 99 مخالفة وإغلاق 32 منشأة خلال حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن الوحدات المحلية حررت 99 مخالفة للأفراد والمنشأت، كما تم إغلاق 32 منشأة، ليصل إجمالي مخالفات عدم ارتداء الكمامات منذ بدء الحملات الى 9590 مخالفة للأفراد والمنشآت، بالإضافة الى غلق 647 منشأة مخالفة، وفض 18 سوق، و52 فرح، و12 سنتر دروس خصوصية، بجميع مراكز المحافظة، من خلال المرور على كافة المنشآت الخدمية، ووسائل النقل العام، ومواقف السيارات، والمطاعم، والمقاهي، والمحال التجارية، وذلك ضمن خطة الدولة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.

ووجه المحافظ رؤساء جميع المراكز، بمواصلة الحملات الرقابية بصفة دورية لتنفيذ التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، بشأن الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه تداعيات فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

وأصدر محافظ المنيا كتابا دوريا لجميع رؤساء الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وكذلك مديرية الطب البيطري للقيام بتنفيذ حملات مكثفة للتطهير والتعقيم بالمنشآت الخدمية والمقاصد السياحية وجميع الأماكن التي يتردد عليها المواطنون.