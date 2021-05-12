شادي شامل يطرح إعلانا تشويقيا لـ"يا معود قلبي"

نشر المطرب شادي شامل علي قناته الرسمية علي موقع الفيديوهات الشهير (يتويوب) الإعلان الرسمي التشويقي للكليب الجديد "يا معود قلبي"، والذي سيظهر للنور بعد عيد الفطر مباشرة، وهو من إخراجه.



كليب "يا معود قلبي"، تم تصويره في كوبا وزينزبار، علي مدار 10 أيام، مع مدير التصوير الكوبي تشارلي.



والأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، وتوزيع مهاب سامي، ومهندس الصوت محمد صقر، وألحان شادي، واستعان فيها بعازفين من 3 دول، هي “مصر وصربيا والجزائر”، منهم عازف الأكورديون الصربي العالمي Borko Radivojevic، بتسجيل آلات النفخ كلها، منها “ترومبيت” و"الآلات النحاسية" من خلال 10 عازفين، وأشرف عليهم Marko Marković، بالإضافة إلى عزف على الطبلة الجزائري، وأخيرا تسجيل الجيتار مع أحمد حسين، كما تم تصوير البوسترات الرسمية للكليب في دبي.





وقال شادي شامل، في تصريحات له عن الكليب الجديد: "كنت أحاول أن أبحث عن الاختلاف، في الجديد الذي سأعود به للجمهور، بعد سنوات من الغياب، حاولت خلالها البحث عن هوية موسيقي جديدة، وكلمات مختلفة، وشكل غير عادي، سواء بالبحث عن طريق الإنترنت أو الاستماع إلى موسيقات مختلفة غير متادولة، بل وأحيانا بالسفر إلى العديد من الدول، ولقاء عدد من الموسيقيين فيها، ومعرفة الجديد الذي يقدمونه، وعلى الرغم من أن رحلة البحث استمرت لسنوات، ولكن أتمني أن يعجب الجمهور بالسنجل الجديد "يا معود قلبي".



وأضاف شادي شامل "لقد عملنا لمدة 3 سنوات كاملة، على تسجيل الموسيقى فقط، وهذه الأغنية بدأت حكايتها معي منذ عام 1998، كانت التيمة الموسيقية الخاصة بها دائما في عقلي، وحاولت أكتب بعض الكلمات عليها، ومن ثم مر الوقت، إلى أن تقابلت مع الشاعر تامر حسين، وتناقشت معه، وسمع الموسيقى التي توصلت إليها، وأعجب بها، وأكملنا المشروع".