عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شادي شامل يطرح إعلانا تشويقيا لـ"يا معود قلبي"

صدى البلد

نشر المطرب شادي شامل علي قناته الرسمية علي موقع الفيديوهات الشهير (يتويوب) الإعلان الرسمي التشويقي للكليب الجديد "يا معود قلبي"، والذي سيظهر للنور بعد عيد الفطر مباشرة، وهو من إخراجه.
 

كليب "يا معود قلبي"، تم تصويره في كوبا وزينزبار، علي مدار 10 أيام، مع مدير التصوير الكوبي تشارلي.

والأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، وتوزيع مهاب سامي، ومهندس الصوت محمد صقر، وألحان شادي، واستعان فيها بعازفين من 3 دول، هي “مصر وصربيا والجزائر”، منهم عازف الأكورديون الصربي العالمي Borko Radivojevic، بتسجيل آلات النفخ كلها، منها “ترومبيت” و"الآلات النحاسية" من خلال 10 عازفين، وأشرف عليهم Marko Marković، بالإضافة إلى عزف على الطبلة الجزائري، وأخيرا تسجيل الجيتار مع أحمد حسين، كما تم تصوير البوسترات الرسمية للكليب في دبي.
 

أول تجربة إخراج.. شادي شامل يستعين بمدير تصوير كوبي لـ"يا معود قلبي"


وقال شادي شامل، في تصريحات له عن الكليب الجديد: "كنت أحاول أن أبحث عن الاختلاف، في الجديد الذي سأعود به للجمهور، بعد سنوات من الغياب، حاولت خلالها البحث عن هوية موسيقي جديدة، وكلمات مختلفة، وشكل غير عادي، سواء بالبحث عن طريق الإنترنت أو الاستماع إلى موسيقات مختلفة غير متادولة، بل وأحيانا بالسفر إلى العديد من الدول، ولقاء عدد من الموسيقيين فيها، ومعرفة الجديد الذي يقدمونه، وعلى الرغم من أن رحلة البحث استمرت لسنوات، ولكن أتمني أن يعجب الجمهور بالسنجل الجديد "يا معود قلبي". 
 

وأضاف شادي شامل "لقد عملنا لمدة 3 سنوات كاملة، على تسجيل الموسيقى فقط، وهذه الأغنية بدأت حكايتها معي منذ عام 1998، كانت التيمة الموسيقية الخاصة بها دائما في عقلي، وحاولت أكتب بعض الكلمات عليها، ومن ثم مر الوقت، إلى أن تقابلت مع الشاعر تامر حسين، وتناقشت معه، وسمع الموسيقى التي توصلت إليها، وأعجب بها، وأكملنا المشروع".

مطرب الجزائر تامر حسين النحاس الشاعر الموسيقيين شادي شامل

ترشيحاتنا

علماء يكشفون الطريقة الأمثل للقضاء على وباء كورونا

حققت حلمها في زيارة مصر ..ماذا قال نجل الأمريكية جلوريا لـ وزير السياحة

قيادي من حماس: مستعدون للتهدئة إذا استجابت تل أبيب

مفتي الجمهورية : على المسلم ألا يمل من الطاعة ولا يغتر بالعبادة

فيديو جراف.. ابقوا في منازلكم.. ماذا يحدث في إسرائيل؟

أخبار التكنولوجيا.. 5 ميزات أساسية يفقدها حسابك على واتساب بعد 15 مايو.. ريلمي تطلق أحدث هواتفها Realme C20A

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علاء عيد: انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر نتيجة الاجراءات الاحترازية

موقف الكاف النهائي من حضور الجماهير في مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا

مذبحة وحرب أهلية في إسرائيل.. وقرار عاجل من نتنياهو بعد سقوط الشرطة.. فيديو

تحذير عاجل من سامسونج لجميع مستخدمي هواتف Galaxy.. تفاصيل

"التنمية المحلية" تكشف عن إجراءات صارمة لتنفيذ قرارات الحكومة خلال عيد الفطر

دعاء آخر يوم في رمضان.. أدعية وأذكار احرص عليها قبل المغرب بدقائق

موعد عيد الفطر المبارك 2021 في مصر

استشهاد قادة حماس بضربات إسرائيلية.. ونتنياهو يتوعد بقبضة حديدية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات الوحش الصيني شانجان السفين 2021 في السعودية .. صور

أرخص 5 سيارات كهربائية مستعملة في العالم.. صور

كل ما تريد معرفته عن لكزس LF SUV .. صور

بعد منع استيراد المستعمل.. النصر تختبر أول إنتاج للسيارة الكهربائية e70 | صور

فيديو

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

شاهد.. هدية الرئيس السيسي لأهالي الشهداء قبل عيد الفطر

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: الكعك بين الفراعنة والفاطميين

منى زيدو تكتب: العدالة التي لا زلنا نبحث عنها

آلان سليفي يكتب: سياسة الإدارات الأمريكية في الملف السوري

نعمة محمد الشنشوري تكتب: العيد فرحة

نجاة هاشم تكتب: نعم استفدنا يا رمضان

مروة مصطفى البيلي تكتب: العيد وعوائد الإحسان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

إسلام كمال

حرب الأقصي الجديدة!

محمد نوار

العيد فرحة!

إبراهيم شعبان

أسبانيا تحتفل والهند تبكي.. أعاجيب كورونا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: بصمة العسكرية الأمريكية

أحمد فرغلى رضوان

2020 والسر في التفاصيل !

د.سالم الكتبي

إسرائيل.. وما بعد إحياء الاتفاق النووي

اﻟﻤﺰﻳﺪ