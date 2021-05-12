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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على تفاصيل مشاركة لمى كتكت في موسم عيد  الأضحى

صدى البلد

تألقت الفنانة الصاعدة لمى كتكت في الدراما الرمضانية ٢٠٢١، من خلال مشاركتها بمسلسلين  "حرب اهلية" مع المخرج سامح عبد العزيز، و"ملوك الجدعنة" مع المخرج أحمد خالد موسي.

وتشارك لمى كتكت في سباق عيد  الأضحى القادم بدور تظهر فيه  ابنة الفنان خالد الصاوي، الفيلم من إخراج سامح عبد العزيز، ولم يفصح صناع العمل عن اسم الفيلم حتي الآن.

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يذكر ان لمى كتكت من الوجوه الشابة التي سطع نجمها في الموسم الرمضاني، وثبتت نفسها امام كبار النجوم فهي خريجه المعهد العالي للفنون المسرحية،  وشاركت في أكثر من عمل بمجهودها وموهبتها دون مساندة او تدخل من قبل اي شخص، فموهبتها أفسحت لها طريق النجومية، ووالدتها الفنانة أمل رزق 

عيد الأضحى خالد الصاوي حرب أهلية الفنانة أمل رزق أمل رزق سامح عبد العزيز

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