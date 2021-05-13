ملخص الحلقة 30 من مسلسلات رمضان .. الاختيار ولعبة نيوتن وضد الكسر الأبرز

يتنافس عدد كبير من الأعمال الفنية في الموسم الرمضاني الحالي 2021، وفي هذه السطور نستعرض تفاصيل الحلقة 30 من تلك المسلسلات التي شهدت تصاعدا كبيرا في الأحداث.

مسلسل كوفيد 25 :

تبدأ الحلقة خامسة عشر والأخيرة من مسلسل كوفيد ٢٥، باكتشاف يوسف الشريف أن حبيبته القديمة هى من كانت ترسل له باسم آخر على فيديوهات الفيسبوك، وواجهت (ياسين) وأخبرته أنه أذاها كثيرا، وكشفت له مافعله إدوارد، حيث قام بالكذب عليهم وأخبرهم في الماضي أن مسحة نجل يوسف الشريف إيجابية وهى في الأصل سلبية، وأنه توفى بسبب الكورونا وهو في الأصل توفى بالذبحة الصدرية، وحاول ياسين أن يقتله، ولكن انقلب القطار بهم.

واكتشف يوسف الشريف الطريقة التى لا تجعل المصابين يهاجمونه، وتخطاهم بسهولة، هو وكل من معه، وأعلنت الحكومة عن الطريقة وبدأ الجميع في استخدامها.

أبطال كوفيد 25

مسلسل "كوفيد - 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وآيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال.

مسلسل موسى:



شهدت أحداث الحلقة الأخيرة لمسلسل موسى، وفاة المعلمة حلاوتهم (سمية الخشاب) بعدما قامت بإنقاذ أطفالها الرضع من الحريق، ومحاصرة الحريق لها ما جعلها تقفز من شرفة المنزل، وتموت في الحال.



ويموت المعلم وهبة (سيد رجب) هو الآخر بعدما صعق بوفاة شقيقته حلاوتهم، بينما يفشل موسى (محمد رمضان) في إخماد الحريق بمخازنه، ويقوم بدفن زوجته المعلمة حلاوتهم.



يضع موسى، أبناءه الأربعة في المستشفى، ويقابل حبيبته الفرنسية هناك، ويوصيها بأبنائه، ثم يذهب إلى شقيقته شفيقة (هبة مجدي) ويأخذها إلى القرية كي يقتلها ويغسل عاره منها، ويصطحب معه حبيبته وأبناؤه الأربعة، ليتفاجأ بطليق شقيقته مسعد (حمدي الوزير) الذي يبرئ شفيقة من تهمة الزنا.



يقوم شيخ البلد شداد (رياض الخولي) بمهاجمة عائلة موسى للثأر منه، فيقتل موسى وأبنائه الأربعة وأخته وزوجة جده، وتختتم أحداث الحلقة الأخيرة لمسلسل موسى.



مسلسل الاختيار 2:



بدأت أحداث الحلقة الثلاثون والأخيرة لمسلسل الاختيار 2، بتوثيق عملية القبض على محمود عزت -القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الأخوان الإرهابية- إذ يتلقى جهاز الأمن الوطني إخبارية بتواجد محمود عزت، في فيلا بالتجمع الخامس، وعدم صحة ما رددت له الجماعة بتواجده خارج مصر.



ووثقت الحلقة الثلاثون والأخيرة لمسلسل الاختيار 2، لعملية القبض على الخلية التي خططت لاستهداف الرئيس السيسي، والضرب على طائرته الرئاسية باستخدام سلاح الدوشكة، مستغلين برج سكني تحت الإنشاء بجوار المطار.



ويتوجه الضابط زكريا يونس (كريم عبد العزيز) للقبض على الإرهابي صقر، ويتم العثور في شنطته على سلاح رشاش ومجموعة كتب، ويعترف بالتخطيط للعملية، وتلقيه تدريبات في السودان، ويتم عرض فيديوهات وثائقية لأحد ضباط المباحث، المشاركين في القبض على العناصر، وروى واقعة استشهاد الضابط ماجد عبد الرازق.



ووثقت الحلقة الثلاثون والأخيرة لمسلسل الاختيار 2، لجنازة الشهيد ماجد عبد الرازق، وعرضت الحلقة ايضا كلمة لزوجة الشهيد البطل محمد مبروك، تروي فيه يوم استشهاده.



عرضت الحلقة الثلاثون والأخيرة لمسلسل الاختيار 2، لقاءات بعدد من زوجات شهداء الشرطة وأهلهم، وشهود عيان، واعترافات من الإرهابيين في عدة وقائع، لتوثيق أعمال رجال الشرطة البطولية وافتدائهم الوطن بأرواحهم، بداية من زوجة البطل محمد مبروك، التي روت تفاصيل يوم استشهاده، وزوجة الضابط محمد وحيد.



وعرضت الحلقة شهادة فتاة من سكان منطقة الطالبية، روت فيها لحظة استشهاد الضابط ضياء فتحي عبد الجواد (خبير المفرقعات) اثناء تفكيكه عبوة ناسفة، ووثقت الحلقة لعدد من العمليات الإرهابية مثل(استهداف الكنيسة المرقسية بالعباسية، والقبض على الإرهابير الليبي المسماري، وعملية الواحات).



وعرضت نهاية الحلقة الثلاثون والأخيرة لمسلسل الاختيار 2، قائمة كاملة لشهداء رجال الشرطة الذين افتدوا الوطن بأرواحهم، مع أغنية خاصة للفنان احمد سعد، ونوه صناع المسلسل على تتر النهاية، بعرض جزء ثالث للمسلسل في الموسم الدرامي الرمضاني 2022.



مسلسل هجمة مرتدة:



بدأت أحداث الحلقة الثلاثون والأخيرة لمسلسل هجمة مرتدة، برصد جهاز المخابرات العامة المصرية، للأجنبي مايكل، الذي يسعى لتنفيذ مخطط إرهابي في مصر بتخطيط من ضابط المخابرات الاجنبي «ريكاردو» (سيف الشيخ نجيب)، ولكن تجد صعوبات في تتبعه بسبب إغلاقه لهاتفه المحمول.



تكثف المخابرات المصرية عمليات البحث حول مايكل، وتشك في انهم يستهدفون مؤتمر حوار القوى السياسية في مصر، في ظل انسحاب بعض من القادة في المؤتمر، مثل المذيع محمود نصر (محمود البزاوي)، وآخرون وذلك لعلمهم المسبق بالعملية الإرهابية التي يتم التخطيط لها.



يذهب سيف العربي (احمد عز) إلى الفندق، ويبلغ دينا ابو زيد (هند صبري) بضرورة ترك الفندق هي واخته منار العربي (مايان السيد) لكن دينا تقوم بإخراج منار فقط وتبقى هي.



يتوصل سيف والمخابرات المصرية للشخص حامل المتفجرات في الفندق، في الوقت الذي تقوم فيه دينا بالوصول إلى مايكل، وتقابله في سلم الطوارئ فيتلعثم ويشتبك معها ىيضربها، ويلاحقه سيف العربي قبل تفجير القنبلة.



يشتبك سيف مع مايكل ويسدد كلا منهما الطعنات للاخر، في الوقت الذي ترسل فيه المخابرات المصرية خبير مفرقعات لابطال القنبلة، وينجح بالفعل، بينما ينجو سيف العربي من الموت ويتم إسعافه.



وتذهب المخابرات العامة المصرية، وتقوم بالقبض على ريكاردو قبل أن يغادر مصر، وتستجوبه المخابرات المصرية قبل أن يتم تسليمه في صفقة لتبادل الاسرى في خليج العقبة، وتقوم المخابرات المصرية بوضع عميلها عمار المقدسي (احمد صلاح حسني) ضمن صفقة التبادل.



يشعر عمار المقدسي بالسعادة بعد تحريره ويركب في سيارة الضابط رفعت (هشام سليم).



ويذهب سيف العربي لمقابلة دينا ابو زيد، ويؤكد حبه لها، ويلتقي باللواء فاروق السوهاجي (أحمد فؤاد سليم) الذي يعبر له عن إنه لم يخيب ظنه به، ويؤكد إن المخابرات المعادية لن تنتهي عما تفعله، لأنها حرب لن تنتهي.



وتسلط نهاية الحلقة الأخيرة لمسلسل هجمة مرتدة، الضوء على ثورة 30 يونيو 2013، وخطاب الفريق أول عبد الفتاح السيسي -وزير الدفاع خلال تلك الفترة- في الوقت الذي يهرب فيه رموز المعارضة خارج مصر، وتنتقل الأحداث سريعا إلى عام 2014، حيث يجتمع رموز المعارضة مع عملاء اجهزة المخابرات الأجنبية، وتجتمع دينا ابو زيد معهم، ويظل اختراق المخابرات المصرية لجميع المخططات المحاكة ضد مصر.

نسل الأغراب:

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل "نسل الأغراب"، إعدام عساف الغريب، وغفران الغريب؛ وذلك بعد القبض عليهما من جانب الشرطة.



وارتكب غفران وعساف، عددا من الجرائم؛ ما جعل أهل البلد يهاجموهما ويحاولون قتلهما؛ ولكن الشرطة جاءت وألقت القبض عليهم.



وقتل عساف الغريب، العمدة حسيب، حيث ذهب له وأخبره أن دوره قد أتى بالتخلص منه، حيث قام بشنقه.



وذهب عساف الغريب أيضا إلى بكري، وتشاجر معه حتي قتله هو ووالده، وسط فرحة عارمة من الغجر.



كما ذهبت جليلة إلى غفران الغريب لكي تقتله، حيث اعترف لها أنه قتل شقيقها علي الغريب، وابنها حمزة، بالإضافة إلى والدها منذ أكثر من 20 عاما، إلا أن والدة غفران، أنقذته؛ عندما همَّت “جليلة” بإطلاق النار عليه.



وأرسل غفران الغريب جثة حمزة إلى والده، عساف الغريب، وعقب ذلك يقتل “غفران” علي الغريب.

اللي مالوش كبير:

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل " اللي مالوش كبير " مقتل الخديوي من قبل رجال الشرطة وذلك بعد ان اقتحموا منزله ؛ حيث تم تبادل إطلاق النيران عليه وعلى رجاله .

فيما عادت غزل مرة أخرى إلى أهلها بعد أن صالحتهم؛ وأن عابد قد كتب لها كل أملاكه لتقرر أن تعيش حياة جديدة .

ابطال مسلسل اللي مالوش كبير



مسلسل «اللي مالوش كبير» يضم عدد من النجوم بخلاف ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، وخالد الصاوي، منهم عايدة رياض، دينا فؤاد، أحمد صادق، أحمد الرافعي، إيمان السيد، أحمد سعيد عبدالغني، محمود حافظ وفتوح أحمد.

مسلسل «اللي مالوش كبير» سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، اللذان سبق وتعاونا مع ياسمين عبدالعزيز في رمضان الماضي من خلال مسلسل «ونحب تاني ليه» بطولة كريم فهمي، سوسن بدر، شريف منير، بدرية طلبة، ليلى عز العرب، عماد رشاد، إيمان السيد، كارولين عزمي.

قنوات عرض المسلسل

ومن المنتظر عرض المسلسل عبر عدد من القنوات والمنصات.. فيما يلي نستعرض قنوات عرض اللي مالوش كبير

قناة cbc وcbc دراما

- قناة art حكايات.

- منصة Watch iT.

ضد الكسر:

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل " ضد الكسر" العديد من الأحداث السعيدة .



حيث عادت سلمى مرة أخرى إلى زوجها كريم ؛ فيما عاد أيضا إياد إلى نادين .



فيما قرر مصطفي الارتباط بصديقته في العمل ؛ حيث تقابل بالصدفة مع طليقته ملك ؛ والتى حزنت للغاية عندما علمت أنه مرتبط.



وطالبت سلمى من ملك أن تسامحها وقررت ان تعمل معها في مطعمها الجديد؛ فيما قررت ان تسافر ليلى إلى الخارج لكى تستكمل تعليمها.

أبطال مسلسل ضد الكسر في رمضان 2021

يشارك في بطولة المسلسل الاجتماعي الفنانة نيللي كريم، ومحمد فراج، ومصطفى درويش، وهشام إسماعيل، ولقاء الخميسي، وحمزة العيلي، وتأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج مشترك بين سينرجي والعدل جروب.

تبديل اسم المسلسل

مسلسل نيللي كريم كان يحمل اسم «طبع الحياة»، إلا إنه مع بدء التصوير تقرر اختيار اسم «ضد الكسر»، وتسعى نيللي كريم لإنهاء تصوير أكبر عدد من المشاهد قبل بداية الموسم الرمضاني، حتى لا يتكرر الأمر الذي حدث العام الماضي بشأن تأخر التصوير لأخر أيام شهر رمضان.



برومو مسلسل ضد الكسر



وحقق برومو المسلسل نجاحاً كبيراً منذ طرحه على اليوتيوب، وسيطرت على أحداثه التشويق والإثارة.

وتألقت النجمة نيللي كريم خلال برومو المسلسل، وايضا يظهر محمد فراج حيث يظهر بشخصية «كريم الدمنهوري»، زوج نيللي كريم خلال الأحداث، ويدخل في صراعات معها بسبب الفنانة لقاء الخميسى التي تشارك في بطولة العمل.

مطربة برومو ضد الكسر



تغني أغنية التتر النجمة كارول سماحة، الأغنية تحمل عنوان اللى خان، وهي أغنية كلمات مدحت العدل، ألحان أحمد العدل، توزيع إلهامي دهيمة- أحمد حسام.



قنوات العرض لمسلسل ضد الكسر

تخوض الفنانة نيللي كريم موسم دراما رمضان 2021 بمسلسل “ضد الكسر” بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن، ومن المنتظر عرض المسلسل عبر عدد من القنوات والمنصات.. فيما يلي نستعرض قنوات عرض مسلسل ضد الكسر في رمضان 2021

-cbc

– قناة دبي

– ألفا مسلسلات

لعبة نيوتن :

شهدت الحلقة 30 والأخيرة من مسلسل لعبة نيوتن العديد من الأحداث ومنها الإفراج عن هنا“ منى زكى ”وحازم “ محمد ممدوح ” ، بعد اعتراف بدر “ سيد رجب” بزراعة الأفيون دون علمهما.

كما تمكنت هنا “ منى زكى ” ، من استعادة ابنها إبراهيم، حيث شهدت مواجهة بينها وبين مؤنس “ محمد فراج ” قبل صعوده إلى الطائرة.

وقرر حازم فى النهاية الاعتراف على نفسه فى قضية قتل شاهين، واتفق مع هنا على أن يحسما أمر علاقتهما بعد انتهاء القضية.

قصر النيل :

شهدت الحلقة 30 والأخيرة من مسلسل قصر النيل العديد من الأحداث ، حيث دخلت عايدة “ ريهام عبد الغفور ” مصحة نفسية ، بسبب تعرضها إلى صدمة نفسية عقب تأميم القصر .

أما أبناء السيوفى فقد بدأوا حياتهم من الصفر ، فتمكن حسين “ صبرى فواز ” من فتح شركة استيراد وتصدير بعد أن تم عزله من منصب رئيس مجلس الإدارة، حيث عمل لفترة كمحاسب فى ثم تمكن من فتح الشركة الخاصة به، إما فوزى “أحمد خالد صالح ” فقد بدأ بتقديم أدوار فى السينما، ثم حاز على إعجاب المخرجين ، ليسندوا اليه بعد ذلك أدوار بطولة ، كما انه عاد الى طليقته سعاد، إما نبيل “ نبيل عيسى ” فقد عمل كجرسون فى أحدى المطاعم ، ليتمكن بعد 10 سنوات من شراء المطعم .

وكانت المفاجأة هو عودة كاميليا “ دينا الشربينى ” و" خالد نوح " من الخارج بعد مرور 10 سنوات، حيث تمكنوا من شرائه القصر، وبحثوا عن الكنز ، ليجدوا بداخل القصر غرفة مليئة بالذهب.