فقدت عينيها وأنفها.. قرد مسعور يلتهم وجه سيدة في هجوم مروع

بين لحظة لعب وضحك تعالت صرخات سيدة بعد أن قفز قرد أليف تتولى صديقتها تربيته، بعد أن بدأ في التهام وجهها بالكامل، بينما فشلت الصديقة في إبعاد القرد الذي تحول إلى مسعور، وهو ما دفع صديقتها للاستعانة بـ الطوارئ لإنقاذها ولكن كان الآوان قد فات بعد أن تم تشويه وجه السيدة.

وذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، أن السيدة عاشت 12 دقيقة مؤلمة بين أيدي القرد المسعور "ترافيس" الذي تتولي تربيته صديقتها التي تدعى "ساندرا" كإبن لها على مدى السنوات الـ 14 الماضية.

وتقول "ساندرا":" قفز القرد على السيدة وبدأ يمزق في صديقتي، ويأكل وجهها عندما طلبت منها أن تحمله وتضعه في الصندوق الخاص به، بعد أن لعبت معه لفترة، وحينها بدأ في مهاجمتها، ومزقت ترافيس جفنيها وأنفها".

وأكملت: "سلخها واقتلع وأكل عينيها، ومضغ إحدى يديها بالكامل وكاد يمزق إحدى ذراعيها، وتم خلع فكها بالكامل من جمجمتها وأصيبت بتلف في الدماغ".

وأبلغت "ساندرا" الطوارئ وطلبت منهم أن يطلقوا النار عليه، حتى تتمكن من إنقاذ صديقتها، وجاء الضباط وتم قتل ترافيس بالفعل.

وفي البداية لم يكن من غير المعروف لماذا انقلب ترافيس، وهو أحد المشاهير المحليين الذي كان يأكل جراد البحر في المطاعم ، وكان لديه قطة أليفة، ولكن ساندرا اعترفت لاحقًا بإعطائه جرعة من دواء Xanax القوي المضاد للقلق في كوب الشاي الذي تناوله في وقت سابق من ذلك اليوم عندما لاحظت أنه كان “مضطربًا”.