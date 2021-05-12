عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 23 سفينة حاويات وبضائع عامة بموانئ بورسعيد

صدى البلد

ذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنه تم تداول 23 سفينة حاويات وبضائع عامة بموانئ بورسعيد.


وأوضحت هيئة الميناء - في بيان، اليوم الأربعاء- أن ميناء شرق بورسعيد استقبل 4 سفن حاويات وغادرته 4 سفن وتتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر وصول سفينة، بينما استقبل ميناء غرب بورسعيد سفينة حاويات وغادرته 4 سفن حاويات وبضائع عامة وتتواجد على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول 3 أخرى.


وأشارت إلى أنه جارٍ التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من الميناء.

السويس ميناء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قناة السويس حاويات بضائع عامة المنطقة الاقتصادية سفينة حاويات موانئ بورسعيد

ترشيحاتنا

صن دوانز يسعي لضم نجم الاهلي .. تفاصيل

أحمد سليمان : أتواصل مع إدارة الزمالك .. ولابد من التحقيق مع شيكابالا أولا مثلما حدث مع عبدالحفيظ

مطار القاهرة يستقبل شحنة لقاحات جديدة لـ فيروس كورونا من الصين.. غدا

ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 56 شهيدا

السيسي: لا يمكن أن نتخلي أبدا عن أسر شهداء مصر

الري: الانتهاء من تأهيل 1703 كيلو من الترع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موقف الكاف النهائي من حضور الجماهير في مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا

مذبحة وحرب أهلية في إسرائيل.. وقرار عاجل من نتنياهو بعد سقوط الشرطة.. فيديو

تحذير عاجل من سامسونج لجميع مستخدمي هواتف Galaxy.. تفاصيل

موعد عيد الفطر المبارك 2021 في مصر

خاص ..استقرار حالة إيهاب جلال الصحية ويقترب من قيادة الإسماعيلى

الصحة العالمية: 10 ملايين مصاب منذ بداية جائحة كورونا بإقليم شرق المتوسط

استشهاد قادة حماس بضربات إسرائيلية.. ونتنياهو يتوعد بقبضة حديدية

رؤية هلال شوال .. الإفتاء تحدد موعد عيد الفطر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرخص 5 سيارات كهربائية مستعملة في العالم.. صور

كل ما تريد معرفته عن لكزس LF SUV .. صور

بعد منع استيراد المستعمل.. النصر تختبر أول إنتاج للسيارة الكهربائية e70 | صور

موعد طرح فورد برونكو الكهربائية بالكامل.. صور

فيديو

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

شاهد.. هدية الرئيس السيسي لأهالي الشهداء قبل عيد الفطر

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: الكعك بين الفراعنة والفاطميين

منى زيدو تكتب: العدالة التي لا زلنا نبحث عنها

آلان سليفي يكتب: سياسة الإدارات الأمريكية في الملف السوري

نعمة محمد الشنشوري تكتب: العيد فرحة

نجاة هاشم تكتب: نعم استفدنا يا رمضان

مروة مصطفى البيلي تكتب: العيد وعوائد الإحسان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

إسلام كمال

حرب الأقصي الجديدة!

محمد نوار

العيد فرحة!

إبراهيم شعبان

أسبانيا تحتفل والهند تبكي.. أعاجيب كورونا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: بصمة العسكرية الأمريكية

أحمد فرغلى رضوان

2020 والسر في التفاصيل !

د.سالم الكتبي

إسرائيل.. وما بعد إحياء الاتفاق النووي

اﻟﻤﺰﻳﺪ