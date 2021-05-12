ذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنه تم تداول 23 سفينة حاويات وبضائع عامة بموانئ بورسعيد.



وأوضحت هيئة الميناء - في بيان، اليوم الأربعاء- أن ميناء شرق بورسعيد استقبل 4 سفن حاويات وغادرته 4 سفن وتتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر وصول سفينة، بينما استقبل ميناء غرب بورسعيد سفينة حاويات وغادرته 4 سفن حاويات وبضائع عامة وتتواجد على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول 3 أخرى.



وأشارت إلى أنه جارٍ التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من الميناء.