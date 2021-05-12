فريق قوي.. وزير الشباب السابق: الزمالك لم يتأثر بتغيير إدارة النادي

قال المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة السابق، إن مستوى الدوري المصري قوي، وهناك العديد من المباريات القوية بين أي فريقين.





وأضاف “عبد العزيز”، في تصريحات ببرنامج “ النجوم في رمضان مع ريهام سويلم"، أنه يستمتع بمباريات الدوري بدون أي تعصب، خاصة أننا نلعب في ظروف صعبة للغاية، ومن الجيد الاستمرار البطولة حتى الآن".

وتابع حديثه عن تؤثر فريق الزمالك بسبب تغيير الإدارة، قائلًا “من وجهة نظري فريق الكرة لم يتأثر بتغيير الإدارة، النادي يمتلك فريقا قويا على المستوى الفني ومجموعة من اللاعبين الجيدين”.

واستطرد "الزمالك مازال متصدرا بطولة الدوري، والإدارة المتواجدة حاليا تعمل على قدر المستطاع في ظل الأزمات الموجودة، خاصة الأزمة المالية".

