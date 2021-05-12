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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ: وحدة "الجو مكانية" ترصد المخالفات على مدار الساعة

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن وحدة التغيرات المكانية "الجو مكانية" ترصد على مدار 24 ساعة أي تعديات أو مخالفات، خاصة أيام عطلة العيد، وتعمل على مراقبة أي تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أعمال البناء المخالف، ورصدها، بإشراف وتوجيهات نائب المحافظ، عمرو البشبيشي.

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وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز ومدن المحافظة مستمرة في الترصد والمرور الميداني للتصدي لأية تعديات على الأراضي الزراعية ومحاولات البناء العشوائي بدون ترخيص خلال أيام الإجازات. 

 

ولفت إلى حملات الرصد تتم على مدار اليوم 24 ساعة بمتابعة مباشرة من القيادات التنفيذية في إطار جهود المحافظة للقضاء على ظاهرة التعديات على الأراضي.

 

وأكد عدم التهاون والتصدي بكل حزم وحسم لجميع المخالفات التي أقامها أصحابها معتقدين انشغال الأجهزة التنفيذية في تطبيق الإجراءات الوقائية الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، مشيراً إلى  إنه تم رصد حالة تعدي وبناء مخالف من خلال وحدة الجو مكانية ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.


وكان محافظ كفر الشيخ أعلن رفع حالة الطوارئ، موجها بتكثيف وشن حملات لرصد ومنع أية تعديات على الأراضي الزراعية وردع المخالفين بكل حزم لمن يستغلون فترة الإجازات لارتكاب مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية. 

 

وشدد على التعامل بكل حسم مع من يستغلون إجراءات الدولة في التعامل مع فيروس كورونا المستجد وفترة إجازة عيد الفطر المبارك ويقومون بارتكاب مخالفتهم من تعديات وبناء عشوائي.

حالة الطوارئ مخالفات البناء الأراضى الزراعية القيادات التنفيذية محافظ كفر الشيخ فيروس كورونا المستجد التنمية المحلية مواجهة فيروس كورونا جمال نور الدين

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