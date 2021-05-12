محافظ أسوان يسلم أجهزة كهربائية لـ 12 عروسة من الأيتام وغير القادرين

تتويجاً لجهود مبادرة " الناس لبعضهم " خلال شهر رمضان التي أطلقها اللواء أشرف عطية محافظ أسوان في 26 مارس 2020 مع الموجه الأولي لجائحه كورونا .

فقد قام محافظ أسوان بتوزيع وتسليم أجهزة كهربائية منزلية حديثة على 12 عروسة من الأيتام والغير قادرين عبارة عن ثلاجة 10 قدم وبوتاجاز وغسالة ، مقدماً التهنئة للعرائس بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ، وقدم التهنئة أيضاً قرب زفافهم السعيد خلال الفترة القادمة.

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فيما أكد اللواء أشرف عطية على أن المبادرة تهدف لدعم الأسر الأكثر إحتياجاً بالمحافظة وذلك في إطار تضافر الجهود الحكومية المبذولة والمجتمع المدني من أجل التخفيف عن البسطاء الغير قادرين لرسم البسمة والفرحة على وجوههم ولاسيما مع إستقبال عيد الفطر المبارك من خلال تقديم المساعدات المختلفة للفتيات المقبلات على الزواج وغيرهن من الحالات المستهدفة لمواجهة الآثار المترتبة علي جائحة كورونا .

وأشار أشرف عطية إلى أن مبادرة " الناس لبعضهم " حققت معدلات كبيرة لمساندة الأسر الأولى بالرعاية في كافه المجالات الإجتماعية والمادية والطبية حيث تم خلال شهر رمضان تقديم 25 طن مواد غذائية لعدد ألفين أسرة ، بجانب تقديم 3 ألاف وجبة ساخنة ، وسداد مديونيات لعدد 90 أسرة .

كما تم أيضاً صرف روشتات علاج لـ 63 حالة مرضية مزمنة ، مع صرف مساعدات مالية عاجلة لعدد ٧٥٠ مواطن والمساهمه في إعاده تأهيل 3 منازل تعرضوا للحريق بمنطقتى أبو الريش والكوبانية .

وأضاف محافظ أسوان بأن المبادرة نجحت أيضاً فى توقيع الكشف والفحوصات الطبية لـ 286 حالة لحالات مرضية مختلفة ، والتدخل الجراحى لـ 16 حالة ، وتوفير 14 حضانة ، بالإضافة إلى دعم مرضي العزل المنزلي لمصابى فيرس كورونا بأسطونات أكسجين لعدد 153 مريض ، وكذا تقديم 15 كرسي متحرك لذوي الهمم وطفلتين مصابتين بالشلل الرباعي ، علاوه علي تقديم كسوة العيد لعدد 100 طفل يتيم .

هذا وكان قد أستقبل مطار أسوان الدولى والموانئ البرية والحدودية أحدث أجهزة للكشف وتحليل إجراء الاختبار السريع لمصابى فيروس كورونا "كوفيد 19" وذلك للمساعدة فى الكشف عن الحالات القادمة من الدول خارج مصر سواء من المصريين أو الأجانب.

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