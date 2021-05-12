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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقاتلة روسية تعترض 3 طائرات حربية فرنسية فوق البحر الأسود

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلن المركز الوطني لإدارة الدفاع التابع لوزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة روسية من نوع "سو-27" اعترضت، اليوم الأربعاء، ثلاث طائرات حربية فرنسية قرب الحدود الروسية فوق البحر الأسود.
وذكر بيان للمركز الوطني لإدارة الدفاع أن المقاتلة الروسية أقلعت من قاعدتها بعد الكشف عن ثلاثة أهداف جوية على مقربة من الحدود فوق البحر الأسود، حيث تبين أن هذه الأهداف هي مقاتلتان من طراز "ميراج 2000" وطائرة لتموين الوقود من طراز "إس-135" تابعة لسلاح الجو الفرنسي.
وأضاف البيان أن المقاتلة الروسية منعت الطائرات الفرنسية من انتهاك الحدود الروسية وعادت إلى قاعدتها بعد إنهاء المهمة.
ويأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان وزارة الدفاع الروسية عن اعتراض ثلاث طائرات حربية فرنسية وأخرى نرويجية فوق بحر بارنتس عند حدود روسيا الشمالية.

المركز الوطني لإدارة الدفاع وزارة الدفاع الروسية سو-27 طائرات حربية فرنسية البحر الأسود

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