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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ليلي أحمد زاهر تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

صدى البلد

نشرت الفنانه ليلي احمد زاهر صوره جديده لها من خلال حسابها الشخصي بموقع انستجرام.

 

وظهرت ليلي احمد زاهر في الصور بأطلال ناعمه خطفه بيها الانظار بدون مكياج واعتمدت على تسريحه شعر بسيطه.


وسبق أن أعلنت قناة "سي بي سي"، عن موعد عرض الموسم الجديد من برنامج "هزر فزر مع لولي"، الذي تقدمه ليلى أحمد زاهر، بعد اعتذار الفنانة هنا الزاهد عن عدم الاستمرار في تقديم البرنامج.


وتعرض حلقات برنامج "هزر فزر مع لولي"، في تمام العاشرة مساءً، بتوقيت مصر، يومي السبت والأحد من كل أسبوع، عبر قناة "سي بي سي".

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