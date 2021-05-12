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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحرك جديد من إسرائيل للتصعيد مع غزة.. وتهديد باستهداف برج سكني

قوة عسكرية برية إسرائيلية
قوة عسكرية برية إسرائيلية

أفادت قناة "روسيا اليوم"، في نبأ عاجل لها نقلا عن مراسليها، بحشد إسرائيل قوات عسكرية برية كبيرة عند حدود قطاع غزة، على خلفية الجولة الجديدة من التصعيد حوله.

ومن جانبها، لا تزال تطلق كتائب القسام وحماس صواريخها نحو البحر، فيما أعلن الاحتلال وقف العمل بمنصات الغاز في حقل تمار قبالة سواحله.

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ونقلت قناة "العربية" قولها إن إسرائيل هددت باستهداف برج سكني جديد في قطاع غزة، مطالبة السكان بإخلائه.

 

وهدد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قادة حماس في وقت سابق من اليوم الأربعاء، وأكد أن استهداف قادة حماس مجرد بداية، متوعدًا بـ"رد قوي" على الاضطرابات التي شهدتها المدن المختلطة في الأيام الأخيرة.

 

وسبق أن أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه سيعقد اليوم الأربعاء اجتماعا للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" لبحث "التطورات الصعبة" التي حصلت في الأيام الأخيرة.

إسرائيل روسيا نتنياهو بنيامين نتنياهو قطاع غزة غزة

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