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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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ضم امتحانات "الميد ترم" بإعلام القاهرة مع نهاية الفصل.. تحديد موعد اختبارات الترم الثاني.. وعميد الكلية: إجراء الامتحانات بهذه الطريقة لجميع الفرق الدراسية

طلاب - صورة أرشيفية
طلاب - صورة أرشيفية

عميد إعلام القاهرة لـ"صدى البلد": 

إجراء امتحانات نهاية الفصل الدراسي أول يونيو.. وإقامتها أونلاين لجميع الفرق  

ضم امتحانات "الميد ترم" مع اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني


تستعد كليات جامعة القاهرة لإجراء امتحانات "الميد تيرم" مع قرب انعقادها خلال الفترة القادمة والتي من المقرر إجراؤها بعد العيد في مختلف الكليات ، وكذلك الانتهاء من وضع جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني ، وفي هذا التقرير يستعرض "صدى البلد" لطلاب كلية الاعلام بجامعة القاهرة سواء الدراسات العليا ، أو طلاب مرحلة البكالوريوس كيفية إجراء امتحانات "الميدتيرم" وموعد انطلاقها ، وكذلك موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني وكيفية إجراؤها .

كشفت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الاعلام بجامعة القاهرة عن المواعيد المقررة لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا بالكلية .


وأوضحت خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إنه من المقرر إجراؤها لجميع الفرق الدراسية في الاسبوع الأول من شهر "يونية" المقبل . 


وأضافت الدكتورة "هويدا" إن جميع الامتحانات ستعقد "أون لاين" لجميع الطلاب سواء الدراسات العليا أو طلاب مرحلة البكالوريوس ، من خلال المنصة الاليكترونية الخاصة بالكلية والتي أطلقتها الجامعة ، بحيث تكون درجة الامتحان النهائي من 70 بدلا من 50 درجة .

 

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كما إن الكلية جاهزة لإجراء الامتحانات من خلال المنصة ، حيث أنه تتوافر الامكانيات التي تتيح إجراؤها بهذه الطريقة ، كما أنها ليست المرة الأولى لإجراء الامتحانات الكترونيا ، فهناك خبرات سابقة للطلاب في هذا الشأن ، كما أنه تم تأهيلهم بشكل كبير على استخدام المنصات الاليكترونية . 


وتقوم الكلية بتقديم العديد من الورش والدورات التدريبية للطلاب وكذلك أعضاء هيئة التدريس لزيادة خبراتهم ومهاراتهم على استخدام هذه المنصات ، وكذلك كافة الامكانات التكنولوجية الحديثة وتسخيرها واستغلالها في العملية التعليمية .

 

وبالنسبة لامتحانات "الميد تيرم" لجميع الفرق الدراسية بالكلية وكيفية إجراؤها للطلاب أضافت ، إنه قد تم ضم امتحانات "الميد تيرم" لتكون مع امتحانات نهاية الفصل الدراسي ، لافتة إلى أن درجة الامتحان النهائي من المقرر أن تكون من ٧٠ بدلا من ٥٠ درجة .


كما انه من المقرر انعقادها "أونلاين" لجميع الفرق الدراسية بمختلف المراحل ، سواء مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا ، من خلال المنصة الاليكترونية "بلاك بورد" الخاصة بالكلية والتي أطلقتها الجامعة ، فهناك خبرات سابقة للطلاب على استخدام هذه المنصات في العملية التعليمية وكذلك إجراء الامتحانات .

وذلك من خلال الدورات التدريبية المستمرة العتي تقوم الكلية بتقديمها لهم ولأعضاء هيئة التدريس أيضا ، لصقل مهاراتهم وزيادة خبراتهم عند استخدامها ، كما أنه لا يوجد أي مشكلات أو عقبات تم رصدها عند إجراؤها بهذه الطريقة خلال الامتحانات السابقة ، فالمنصة تتمتع بمرونة كبيرة ، سواء في طرح البرامج والمقررات الدراسية أو إجراء الامتحانات من خلالها .


كما إن مناقشات رسائل الماجيستير والدكتوراه تتم حالياً بنفس النظام القائم ، ولكن وفقاً لضوابط الإجراءات الاحترازية المقررة من قبل وزارة الصحة ، كما أنه من الممكن استخدام منصة "زووم" للمناقش الخارجى ، بشرط موافقة الجامعة ، لتقليل الأعداد بقدر الإمكان داخل قاعة المناقشات .

 

وكانت الكلية قد أعلنت عن تفعيل برنامج دبلوم "الإعلام الرياضي" بنظام "التعليم المدمج ، وذلك لزيادة خبرات ومهارات طلاب الدراسات العليا من مختلف التخصصات العلمية بشئون "الإعلام الرياضي" ومدارسه وتطبيقاته المحلية والإقليمية والدولية ، وتشمل تلك المعارف والمهارات فنون الكتابة للرياضات المختلفة . 


إضافة إلى الإعداد الاحترافي للمواد الخبرية والتحليلية والترويجية الرياضية لوسائل الإعلام المختلفة ، سواء المطبوعة والمسموعة و المرئية و الرقميّة الممثلةً في الصحف الإلكترونية، وقنوات اليوتيوب الرياضية، والمواقع الإلكترونية المتخصصة في مجال الإعلام الرياضي .

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