نائب محافظ القاهرة: غلق المراسي النيلية ورفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال العيد

عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماعا موسعا ضم رؤساء أحياء المنطقة الجنوبية موجهة برفع درجة الاستعدادات القصوى للإدارات التنفيذية والخدمية والمرافق، والتشديد على ضرورة الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد لمجابهة تداعيات الموجة الثالثة من فيروس كورونا.

كما وجهت بالالتزام بتطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال العامة والمطاعم والمولات التجارية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، إضافة إلى الغلق الكامل للحدائق والمتنزهات ومنع أى تجمعات للمواطنين.



وأمرت نائب المحافظ باتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتكثيف حملات النظافة والإشغالات وإعداد نبطشيات على مدار 24 ساعة من الإدارات المختصة والربط بين غرف عمليات الأحياء وغرفة عمليات المنطقة الجنوبية وغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لمحافظة القاهرة بشأن أي جديد يطرأ والإخطار الفوري بكافة الوقائع والمتابعة لحين الانتهاء من اجازة عيد الفطر.

كما شددت على التنسيق مع أقسام الشرطة وشرطة المرافق والمرور والقيام بحملات لرفع الإشغالات والباعة الجائلين وضرورة التنسيق مع مديرية الشئون الصحية للتأكد من جاهزية المستشفيات وتوافر الأدوية والأطقم الطبية طوال أيام عيد الفطر.

وكلفت نائب المحافظ، بتكثيف المرور على الأسواق وضرورة القيام بحملات يومية على المحلات والأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للمواطنين وضبط أى مخالفات حرصاً على سلامة وصحة المواطنين، خلال أيام عيد الفطر واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وكان ضمن المهام التي كلفت بها رؤساء الأحياء ضرورة التنسيق والمتابعة الجادة من التأكد من غلق الحدائق والمتنزهات والمراسي النيلية وغير المصرح بتشغيلها وفقا لقرار مجلس الوزراء وأيضا متابعة قيام فرع هيئة النظافة بالأحياء بالتعاون مع شركات النظافة برفع القمامة والمخلفات أولا بأول وخاصة الأسواق ومراجعة أعمال الإنارة أولًا بأول والمرور الدوري على المخابز.



ووجهت نائب المحافظ أيضا بتنظيم حملات في الأحياء الواقع بها مقابر ورفع ما بها من اشغالات فورا ومشاركة شرطة المرافق وتعيين خدمات لتسيير الحركة المرورية.

وشددت على الاستمرار فى الحملات اليومية لرؤساء الأحياء على المقاهى والكافيهات والمطاعم والمولات التجارية ودور السينما والمسارح وما يماثلها لمتابعة الإلتزام بالغلق فى تمام الساعة التاسعة مساءً حتى 21 مايو الجاري وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المقاهى والكافيهات التى تقدم الشيشة للمترددين عليها ومصادرتها.

وأشارت إلى أنه سيتم السماح للمطاعم باستمرار خدمة توصيل الطلبات من المأكولات والمشروبات "الديليفري" للمنازل بعد هذا التوقيت، مع الحظر الكامل لإقامة أية مؤتمرات أو فعاليات أو تجمعات جماهيرية إلى جانب التشديد على عدم التهاون مع مخالفي الإجراءات الاحترازية لكورونا خاصة عدم إرتداء الكمامات الواقية وتفعيل غرامة عدم ارتداء الكمامة إلى جانب ضرورة التزام التنفيذيين والقائمين على متابعة تنفيذ القرارات ايضا بارتداء الكمامة حفاظا على صحة وسلامة الجميع.

وأوضحت نائب المحافظ أنه خلال أجازة العيد سيكون هناك حد من استخدام الحافلات الجماعية، وأتوبيسات الرحلات، بينما ستعمل وسائل النقل العادية والسيارات بصورة طبيعية.

ونوهت بأنه سوف يتم السماح بصلاة العيد و التعامل معها مثل صلاة الجمعة، حيث سيسمح بها فقط في المساجد التي يقام فيها حالياً صلاة الجمعة، وبنفس الإجراءات الاحترازية، التي تتم في صلاة الجمعة، وأيضاً مع حظر اصطحاب الأطفال.

وقد وجهت رؤساء الأحياء بضرورة عمل تقرير من كل حى على حدة بأى معوقات او عقبات تحول دون قيامهم بتنفيذ قرارات الدولة.بشان الاجراءات الاحترازية وقرارات غلق المحلات لاتخاذ مايلزم لتذليل كل ما يعرقل التنفيذ.