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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الري: الانتهاء من تأهيل 1703 كيلو من الترع

صدى البلد

قامت وزارة الموارد المائية والرى بتأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1703 كيلو مترات فى كل محافظات الجمهورية، وذلك فى إطار تكليفات الحكومة بتنفيذ المشروع القومى لتبطين الترع.

 

وقال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والرى، إن مشروع تأهيل الترع هو أحد محاور تطوير الريف المصرى، وله مردود اقتصادى على آلاف العمال والشركات في كل محافظات الجمهورية.

 

وأضاف المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والرى أن مشروع تبطين الترع له فوائد كبيرة جدا، وله مردود إيجابى للحفاظ على المياه، ومردود اجتماعى أيضًا.

 

وأوضح المتحدث باسم وزارة الري أن الوزارة ترفع أي تعديات أو مخالفات على الترع، وتقوم بتغيير الجوانب وإحضار تربة مناسبة أثناء عملية التأهيل، ويجرى التنسيق على الفور مع جهات بالدولة.

 

وتابع: “نستهدف 20 ألف كيلو من الترع، واقتربنا من الانتهاء من 7000 كيلو من الترع”.

 

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