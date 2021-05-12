سويسرا تعلن اعتزامها تخفيف قيود "كورونا" نهاية الشهر الجاري

أعلنت السلطات في سويسرا، اليوم الأربعاء، اعتزامها تخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بحلول نهاية الشهر الجاري في حال تحسن الوضع الوبائي.



وأعربت الحكومة عن أملها من أن تتمكن في 31 من مايو الجاري من السماح للمطاعم بتشغيل المناطق المغلقة حال تحسن أعداد الإصابات والمرضى بالمستشفيات ووحدات الرعاية المركزة، وذلك حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية.



وأوضحت الشبكة أنه سيُسمَح أيضا بزيادة عدد المشاركين في الفعاليات التي تستضيفها الأماكن المغلقة من 50 إلى 100 فرد، وفي الأماكن المفتوحة من 100 إلى 300 فرد، كما لن يكون العمل من المنزل إجباريا بعد الآن إذا ما تم فحص الموظفين بشكل دوري.

ومن المقرر أن تصدر السلطات قراراتها بشأن هذه الخطة بشكل نهائي في 26 من مايو الجاري بعد مراجعة الوضع الوبائي للبلاد حينها.