نائب الشيوخ يحذر من الأماكن المزدحمة خلال العيد

لعدم انتشار كورونا..

هنأ النائب محمد الرشيدي، عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، شعب مصر والأمة العربية والإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك، داعيا الله إلى أن ينعم على مصر بالاستقرار والأمان.

وطالب “الرشيدي”، في بيان له اليوم، بالالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال الاحتفال بهذه المناسبة وأثناء صلاة العيد، من ارتداء الكمامة واستخدام المطهرات واتباع كافة الضوابط التي أعلنت عنها الجهات المعنية، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما طالب الرشيدي، وزارة الأوقاف بالتشديد على المسئولين في المحافظات عدم السماح بصلاة العيد في غير الأماكن المخصص لها، إضافةً إلى التنبيه على تنفيذ قرار الوزارة فيما يخص خطبة وصلاة العيد.

وناشد عضو مجلس الشيوخ، المواطنين الحذر وعدم الخروج إلى أماكن الزحام والتكدسات وتطبيق التباعد الجتماعى خلال الزيارات العائلية، مطالبا الحكومة بتطبيق الغرامة على المخالفين حتى نستطيع القضاء على هذا الوباء اللعين.