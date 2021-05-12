السيسي: لا يمكن أن نتخلي أبدا عن أسر شهداء مصر

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة، للشعب المصري وأسر الشهداء؛ بمناسبة عيد الفطر المبارك.



وخلال مقطع فيديو، قال الرئيس السيسي،: "لا يمكن أن نتخلى أبدا عن أسر شهداء مصر".

وأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة، أوامرها، بتنفيذ عدد من الزيارات، لمنازل أسر الشهداء، في عدد من محافظات الجمهورية، وتقديم الهدايا العينية والمادية، المقدمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، تنفيذًا لتوجيهاته.

وأشارت إلى أنه رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا، إلا أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي لم ينس أسر الشهداء واحتفى معهم بعيد الفطر، بإرسال هدايا لهم بأماكن إقامتهم بكل المحافظات، فمصر لن تنسى يوما من ضحى من أجلها.