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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بدعم طلعت مصطفى.. محيلبة يرفع رأس مصر عاليا ووزير الرياضة يهنئه

عزمي محيلبة نجم
عزمي محيلبة نجم المنتخب القومي للرماية

قدم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب الرياضة، التهنئة إلى نجم المنتخب القومي للرماية اللاعب عزمي محيلبة بعد تحقيقه الميدالية الذهبية في منافسات الإسكيت ببطولة كأس العالم للرماية المقامة بدولة ايطاليا وسط منافسة شرسة من نجوم اللعبة.

 

كانت وزارة الشباب والرياضة أدرجت اللاعب عزمي محيلبة ضمن قائمة الأبطال الرياضيين الحاصلين علي برنامج الرعاية الفردية المقدم من وزارة الشباب والرياضة ومجموعة طلعت مصطفي، في إطار جهود الوزارة لتوفير جميع الامكانات الفنية والمالية والبدنية والنفسية والاجتماعية للأبطال الرياضيين.

 

وتعد الميدالية الذهبية لـ محيلبة هي الأولى من نوعها للرماية المصرية في منافسات كأس العالم للاسكيت وهو ما يؤكد تطور رياضة الرماية المصرية على المستوي العالمي.

عزمي محيلبة يتأهل لنهائي الإسكيت فردي بكأس العالم للرماية

صدى البلد ينشر أسماء الرياضيين المصريين المشاركين في الأولمبياد

 

طلعت مصطفى ودعم عزمي محيلبة

وتعتبر الرياضة من أهم الملفات التي توليها مجموعة هشام طلعت مصطفى العقارية اهتماما كبيرا خاصة فى الفترة الاخيرة للقناعة التامة من المجموعة بأهمية الرياضة لخلق جيل جديد قادر على بناء المستقبل.

 

ويأتي اهتمام مجموعة هشام طلعت مصطفى العقارية بالرياضة في أشكال مختلفة، الأول يتمثل في الاهتمام الكبير من اللحظة الأولى لبناء أي مجتمع عمرانى جديد ان تكون الرياضة بمقوماتها المكانية والبشرية موجودة بقوة وذلك ضمن الرؤية العميقة والمستقبلية للمجموعة بإنشاء مجتمعات متكاملة بيئيا وصحيا ورياضيا واجتماعيا ....وغيره.

 

أما الشكل الثانى فيأتى فى شكل دعم مجموعة هشام طلعت مصطفى للرياضة المصرية بشكل عام ضمن المسئولية المجتمعية للمجموعة.

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