الرئيس السيسي يشارك أسر الشهداء والمصابين فرحة العيد

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشاركة أسر الشهداء والمصابين فرحة العيد .

تأتى الزيارات تأكيداً على حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة والقيادة العامة للقوات المسلحة على مشاركة أبناء وأسر الشهداء فى كافة الاحتفالات والمناسبات وتأكيداً على المسئولية الاجتماعية للقوات المسلحة تجاه أبنائها ممن قدموا أرواحهم فداء للوطن.

في سياق متصل، هنأت القيادة العامة للقوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورجال القوات المسلحة ، والشعب المصرى العظيم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ، أعاده الله على مصر وشعبها بالخير واليمن والبركات.