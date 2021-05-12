بالأرقام والإحصائيات.. الطب الوقائي يزف بشرى بشأن كورونا وذروة الموجة الثالثة

أكد الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، أن دولة الهند الأولى عالميا من حيث الاصابات والوفيات بكورونا، ويأتي بعدها البرازيل والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا والأرجنتين.



وأضاف عيد، في مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم، المذاع عبر شاشة إكسترا نيوز، مساء اليوم الأربعاء، أن الدولة اتخذت إجراءات سريعة ومميزة ونالت اعجاب كل دول العالم، مضيفا أن هناك انخفاضا في الاصابات بفيروس كورونا المستجد للأسبوع الثاني على التوالي على مستوى العالم.



وتابع رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، أن الهند هي متصدرة المشهد وكل يوم ما يقرب من 400 ألف حالة جديدة يتم اكتشافها، لافتا إلى أن إيران تحتل المركز الأول في المنطقة والـ 12 عالميا.



وأكد الدكتور علاء عيد، أن الدولة المصرية لديها سيطرة على الموجة الحالية من كورونا، والاصابات في إطار الممكن السيطرة عليه.



