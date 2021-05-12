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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قصر النيل 30 .. مفاجآت فى الحلقة الأخيرة تعرف عليها

دينا الشربينى وأحمد
دينا الشربينى وأحمد مجدى

شهدت الحلقة 30 والأخيرة  من مسلسل قصر النيل العديد من الأحداث ، حيث دخلت عايدة  “ ريهان عبد الغفور ” مصحة نفسية ، بسبب تعرضها الى صدمة نفسية عقب تأميم القصر .

 

إما ابناء السيوفى فقد بدوا حياتهم من الصفر ، فتمكن حسين  “ صبرى فواز ” من فتح شركة إستيراد وتصدير بعد ان تم عزله من مصب رئيس مجلس الادارة ، حيث عمل لفترة كمحاسب فى ثم تمكن من فتح الشركة الخاصة به ، إما فوزى “أحمد خالد صالح ”  فقد بدأ بتقديم أدوار فى السينما ، ثم حاز على إعجاب المخرجين ، ليسندوا اليه بعد ذلك أدوار بطولة ، كما انه عاد الى طليقته سعاد ، إما نبيل “ نبيل عيسى ”  فقد عمل كجرسون فى أحدى المطاعم ، ليتمكن بعد 10 سنوات من شراء المطعم . 

 

وكانت المفاجأه هو عودة كامليا “ دينا الشربينى ” و" خالد نوح " من الخارج بعد مرور 10 سنوات ، حيث تمكنوا من شراءه القصر ، وبحثوا عن الكنز ، ليجدوا بداخل القصر غرفة مليئة بالذهب . 

 

 

أحداث الحلقة السابقة : 

 

شهدت الحلقة 29 من مسلسل قصر النيل، عددا من الأحداث، من اتفاق كل من كاميليا “دينا الشربيني"، وخالد نوح “أحمد مجدي"، على الهروب خارج مصر، بهوية مزورة.
 

وأخبر أحد الضباط، حسين “محمد حاتم”، أن مجلس إدارة المصنع ستتغير، كما سيتم إصدار قرار بتأميم القصر.
 

أما فوزي “أحمد خالد صالح”، فعَلِمَ أن عايدة “ريهام عبد الغفور” هي من قتلت زوجته الأولى، وحاول قتلها، قبل أن تنتهي الحلقة.

دينا الشربيني تقتل زوجها منصور وتستعد للهرب في "قصر النيل"

قصر النيل الحلقة 28 .. دينا الشربينى تقتل صبرى فواز دفاعاً عن أحمد مجدى

فريق عمل مسلسل قصر النيل:

 

ويشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل النجوم ريهام عبد الغفور، صبري فواز، أحمد خالد صالح، أحمد مجدي، صلاح عبد الله، مريم الخشت، محمد حاتم، نبيل عيسي، ناردين فرج، عمر السعيد، من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج خالد مرعي.

صلاح عبد الله مريم الخشت احمد خالد صالح دينا الشربيني عمر السعيد محمد سليمان قصر النيل ريهام عبد الغفور مسلسل قصر النيل نبيل عيسى أحمد مجدى

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