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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تعلن رفضها لتصعيد العنف

قيادي من حماس: مستعدون للتهدئة إذا استجابت تل أبيب

صواريخ المقاومة
صواريخ المقاومة تدك المستوطنات

أعلن وزير خارجية الأمريكي رفضه للعنف الدائر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدا أنه يبعد الجميع عن حل الدولتين.

وأعرب الوزير في إدارة جو بايدن، أنطوني بلينكن، عن قلقه العميق من تطور الوضع الإسرائيلي الفلسطيني.

 

يأتي ذلك بينما توعدت إسرائيل بالمزيد ضد المقاومة، التي من جانبها أبدت استعدادها لمقاومة المحتل، مع عدم رفضها للتهدئة.

 

فلسطين: 53 شهيدا جراء العدوان الإسرائيلي على غزة

وزير الخارجية الأمريكي يعرب لنظيره الإسرائيلي عن قلقه إزاء التطورات في القدس

فوفقًا لوكالة رويترز للأنباء، تحدث  مسئول في حركة حماس، عن أنهم مستعدون لوقف النار على أساس متبادل مع إسرائيل.

 

و ترفض تل أبيبب التهدئة، حيث هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باتخاذ مزيد من الإجراءات المؤلمة إزاء حركة  حماس، بعد استشهاد عدد من المسؤولين في "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة .
 

ونقل مكتب نتنياهو على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عنه قوله اليوم الأربعاء، خلال زيارته إلى مستشفى في مدينة حولون، أن مقتل قائد لواء غزة في "كتائب القسام"، باسم عيسى، وعدد من القيادات الآخرين في "حماس" هو "مجرد بداية".

 

وتابع: "سنوجه إلى الإرهابيين ضربات لم يتخيلوها".

 

في غضون ذلك أكد مسؤول إسرائيلي كبير أمس الثلاثاء، أن إسرائيل لن تتفاوض على وقف لإطلاق النار قبل أن تدفع حماس "ثمن" هجماتها، حسبما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست".

 

ونقلت الصحيفة عن المسؤول دون أن تذكر اسمه، أنه قال: "أطلقت حماس مجموعة من الصواريخ، وبعد ذلك يريدون بالطبع وقف إطلاق النار. وهذا مثالي بالنسبة لهم، إذ لن يتعين عليهم دفع ثمن استهداف القدس ثم إطلاق 500 صاروخ".

 

وأضاف: "سيكون هناك وقف لإطلاق النار عندما نكون نحن مستعدين لذلك".

 

وكشف ممثل حركة "الجهاد الإسلامي" في لبنان إحسان عطايا، عن استعداد "فصائل المقاومة" لكل السيناريوهات.

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