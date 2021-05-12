عبدالله جمعة يواصل التأهيل في الزمالك

واصل عبد الله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجه التأهيلي خلال مران اليوم الأربعاء.

وأدى عبد الله جمعة بعض التدريبات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق في صالة الجيمانزيوم.

ويعاني عبد الله جمعة من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

ويلتقي الفريق مع نظيره إنبي، يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين للدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري برصيد 45 نقطة.

